Picerno, Alessandro Bassoli rinnova il contratto fino al 30 giugno 2028

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Picerno, Alessandro Bassoli rinnova il contratto fino al 30 giugno 2028Ufficiale
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Luca Bargellini
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Oggi alle 11:04Serie C
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02.11.2026 11:04Serie C
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© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio
L’AZ Picerno comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il calciatore Alessandro Bassoli fino al 30 giugno 2028.
Il rinnovo testimonia la volontà della società di dare continuità al proprio progetto tecnico, puntando sull’esperienza e sulle qualità di un calciatore che rappresenta una risorsa importante per la squadra.
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