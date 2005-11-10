L'annuncio di Pellegatti: "Dovesse lasciare l'Inter, Calhanoglu andrà al Como"

Dopo il derby di Milano nel mirino della critica è finito anche Hakan Calhanoglu, centrocampista di cui si è parlato molto durante la trasmissione Pressing su Mediaset. Massimo Mauro lo ha invitato ad andare in montagna e ossigenarsi per recuperare la forma migliore, mentre Sandro Sabatini è convinto che nella sua testa ci fosse già la sfida contro il Feyenoord in Champions League.

L'indizio di mercato

Carlo Pellegatti, giornalista da sempre vicino al Milan, ha annunciato a sorpresa: "Io so dove andrà a giocare Calhanoglu l'anno prossimo qualora decida di lasciare l'Inter. Forse non lo vedremo in montagna, ma sul lago sì". Ogni riferimento è ovviamente al Como di Cesc Fabregas. L'acquisto del turco sarebbe clamoroso e soprattutto inaspettato da parte dei lariani.