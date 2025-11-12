Non c'è pace fra i pali del Palermo: Joronen infortunato. La Finlandia lo rimanda a casa

In casa Palermo non c’è pace per i portieri. Dopo gli infortuni di Alfred Gomis, che non è ancora sceso in campo, e di Francesco Bardi, in campo in due occasioni fra Serie B e Coppa Italia, il club rosanero deve fare i conti con un altro problema fisico che questa volta ha colpito l’attuale titolare Jesse Joronen.

La Finlandia ha infatti annunciato, con una nota sui propri profili ufficiali, che il classe ‘93 è stato rimandato a casa a causa di un infortunio non meglio specificato che gli farà saltare le prossime partite in programma: “Il portiere del Palermo Jesse Joronen salterà il ritiro di novembre a causa di un infortunio. Con l'assenza di Joronen, il trio dei portieri dei Gufi sarà composto da Lukas Hradecky , Viljami Sinisalo e Lucas Bergström”.

Si attendono ora gli esami a cui Joronen si sottoporrà al rientro a Palermo per capire l’entità del problema che lo ha colpito con il tecnico Filippo Inzaghi che può comunque contare sul rientro degli altri due estremi difensori che sono stati convocati nelle ultime settimane senza tuttavia scendere in campo. Contro la Virtus Entella al rientro dalla pausa è probabile dunque che possa toccare a uno fra Gomis e Bardi difendere i pali della porta siciliana.