Palermo, Pohjanpalo: "Score ottimo, ma guardiamo avanti. Ecco come siamo usciti dalla crisi"

Lunga intervista al Giornale di Sicilia al centravanti del Palermo nonché attuale capocannoniere della Serie B Joel Pohjanpalo.

"Le ultime partite sono state davvero belle - ha raccontato l'attaccante finlandese -. Certamente 10 gol e 4 assist in 15 partite rappresentano un ottimo score. Ma ormai questo è passato, dobbiamo concentrarci sul futuro. Ora la concentrazione è rivolta alla partita con la Sampdoria, dobbiamo continuare così".

In merito al momento difficile vissuto nelle ultime settimane, poi, l'ex Venezia spiega: "Abbiamo analizzato le difficoltà avute nell’ultimo mese e abbiamo apportato alcune piccole modifiche al nostro modo di giocare. Adesso stiamo creando molte più opportunità per segnare e in difesa siamo anche più sicuri".

Da centravanti ad ex centravanti ecco come Pohjanpalo descrive il rapporto con Filippo Inzaghi: "C’è un rapporto molto diretto. Ti capisce al volo, ti

parla con semplicità, ti dà dettagli che fanno la differenza. Dal punto di vista umano trasmette energia e fiducia, dal punto di vista tattico ha una chiarezza che ti

permette di esprimerti al meglio. Mi ha convinto soprattutto la sua capacità di valorizzare le qualità dei giocatori senza mai snaturarli".