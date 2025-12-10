Scaroni: "Cardinale rimarrà azionista del Milan per molto. Vincere nel calcio europeo è tutto"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, interviene spesso per parlare di tematiche legate allo stadio e a temi extra-campo, ma nel corso della sua intervista a Class CNBC ha spiegato anche la sua opinione sulla lotta Scudetto: "Se ci credo? Io ho vinto un solo scudetto ed è stato indimenticabile. Potrei parlarne per ore di quello scudetto. Se vincere non è la priorità del Milan? Nel calcio europeo vincere è tutto, in altri sport la necessità di vincere forse è meno forte che nel calcio dove invece vincere è tutto".

Parole al miele per Gerry Cardinale: "Ha creato un fondo dedicato allo sport e il Milan è stato il suo grande investimento. Ha portato al Milan competenze che non avevamo. Se abbiamo raddoppiato il fatturato è anche grazie al suo intervento e a come ci ha aiutato a crescere. Cardinale ha un progetto a lungo termine, rimarrà azionista del Milan per molto tempo, è questo il suo desiderio. Lo sentiamo sempre, è sempre attivo e presente. Sulla vicenda stadio è portatore di una conoscenza di un fondo che ha creato diversi stadi. Ha portato nel club persone che sono in grado di capire come deve essere un impianto moderno".

Infine due battute sull'equilibrio che deve persistere tra risultati finanziari e campo: "Il mondo è cambiato, non c'è più una persona fisica che finanzia senza guardare i conti. Siamo tutti sottomessi al Financial Fair Play, quindi siamo tutti costretti ad avere bilanci sani e sostenibili. Dobbiamo avere bilanci sostenibili per continuare ad offrire il miglior calcio possibile".