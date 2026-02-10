Sampdoria-Palermo 3-3, le pagelle: Palumbo trascina, Begic fa il bis. Pohjanpalo a secco
Risultato finale: Sampdoria-Palermo 3-3
SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras)
Martinelli 6 - Non si intende con Viti rischiando tantissimo nel primo tempo e poi tanti rinvii sbagliati e qualche uscita non perfetta a cui rimedia comunque con una parata molto bella. Incolpevole sui gol del Palermo.
Hadzikadunic 6 - Qualche rinvio non proprio preciso e qualche cross in fase di proiezione che termina a fondo campo. Per il resto è attento dalla sua parte nonostante la forza dell’attacco del Palermo. In concorso di colpa con Soleri la rete del pareggio palermitano.
Abildgaard 5,5 - Peccato per la sfortunata autorete che rompe l’equilibrio. Fino a quel momento limita molto un cliente scomodo come è Pohjanpalo facendogli combinare relativamente poco.
Viti 6,5 - Un’incomprensione con Martinelli che porta la Sampdoria a correre un rischio nel primo tempo. Per il resto è sempre tempestivo negli interventi difensivi giocando di anticipo sull’avversario.
Di Pardo 7 - Spinge molto sulla fascia destra andando al cross verso il centro dell’area. In difesa deve contenere la verve dell’ex di turno Augello rischiando qualcosa. Secondo tempo sontuoso con assist per Begic.
Henderson 7 - Torna in campo dal primo minuto dopo la giornata di squalifica. Orchestra bene la manovra facendo girare il pallone a terra e cercando anche la conclusione in porta ma Joronen fa ottima guardia. Dal 75’ Barak 5 - Entrata non positiva dell’ex Fiorentina che combina veramente poco e non fa filtro in mezzo al campo.
Conti 6 - Confermato in mezzo al campo fa tanta quantità contro la forza dei centrocampisti rosanero. Fa vedere buoni spunti anche nella fase offensiva accompagnando l’azione con coraggio. Dal 46’ Ricci 6,5 - Dà geometrie in mezzo al campo, orchestra la manovra blucerchiata con ordine e qualità.
Cicconi 6,5 - Attacca la profondità e cerca lo spunto in velocità sulla fascia sinistra. Non sempre pulito nell’intervento o nell’andare a spazzare il pallone dalla sua area di rigore. Secondo tempo di sostanza.
Begic 7,5 - Dopo l’eurogol di Modena viene confermato a sostegno dell’unica punta. Si muove molto bene fra le linee creando più di un grattacapo alla retroguardia rosanero e poi trova la sua seconda rete consecutiva che riequilibra il match. Dal 63’ Cherubini 6 - Segna la rete del 3-1 ma poi perde Augello che segna la rete che riapre il match.
Pierini 7 - Seconda partita dal primo minuto per l’ultimo acquisto del mercato di gennaio della Sampdoria. Dopo un primo tempo dove ha faticato, trova il suo primo gol in blucerchiato con una conclusione sotto misura. 92’ Riccio s.v.
Brunori 6,5 - Terminale offensivo blucerchiato. Duella con Bani che gli lascia poco spazio per andare a colpire. Cerca di inventare, tanto lavoro sporco per la squadra ma poche conclusioni verso Joronen. Dal 63’ Soleri 5,5 - Tiene pochi palloni su e perde Ceccaroni per il gol del 3-3 dello Spezia.
Angelo Gregucci 6 - La sua squadra gioca alla pari con una squadra costruita per la promozione per il Palermo. Premiato dal mercato invernale, i cambi non tutti hanno aiutato anche se la punizione da cui nasce il 3-3 rosanero è contestata.
PALERMO
Joronen 5,5 - Esente da responsabilità in due delle tre reti incassate, resta a metà strada invece di uscire sul 2-1: esitazione fatale.
Peda 5,5 - Guardingo per non lasciare scoperta la zona di competenza, soffre il dinamismo di Begic su quel lato. Finisce ko anzitempo. Dal 63' Ceccaroni 6,5 - Ingresso complicato, preso in velocità sul tris doriano ma si fa perdonare con la capocciata del definitivo 3-3.
Bani 5,5 - Pronti, via, si trova costretto a spendere un cartellino giallo istantaneo per evitare il peggio. Una gara intera giocata sul filo del rasoio.
Magnani 5,5 - Battesimo da titolare dopo il ritorno in Sicilia, gestito con la solita enorme dose di esperienza ma nella ripresa va in debito di ossigeno. Dal 76' Le Douaron 6 - Partecipa al forcing finale.
Pierozzi 6,5 - Partenza in sordina, poi mette da parte la timidezza e diventa piuttosto pericoloso: un gol annullato, tante iniziative interessanti.
Gomes 5,5 - Regia oscurata, tagliato fuori dal gioco: tocca una quantità esigua di palloni, si fa pure ammonire. Esce dopo un tempo. Dal 46' Segre 6 - Alza il livello di agonismo, si butta negli spazi.
Ranocchia 5 - Falsa partenza, le prime due giocate della partita sono altrettanti errori. Non saranno gli unici, perde un pallone dopo l'altro. Dall'84' Vasic sv
Augello 6,5 - Partita vissuta sulle montagne russe. Propizia l'autorete, ma Di Pardo gli va via su una ruota. Trova il gol da ex al secondo tentativo.
Palumbo 7,5 - Rientra dalla squalifica, si muove a tutto campo e da trascinatore guida la rimonta: due assist deliziosi da fermo, accelera per il 3-2.
Johnsen 6 - La connessione con Pohjanpalo non è sempre fluida, pregevole ma inutile la rabona sul gol annullato. La spizza per Augello. Dall'84' Gyasi sv
Pohjanpalo 5,5 - Di palloni giocabili ne arrivano col contagocce, non riesce mai a impensierire seriamente Martinelli: stavolta resta a secco.
Filippo Inzaghi 6 - Approccio rivedibile, invece di gestire l'episodio favorevole la squadra si rilassa ma la reazione è da big: pareggio giusto.