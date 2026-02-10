Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sampdoria-Palermo 3-3, le pagelle: Palumbo trascina, Begic fa il bis. Pohjanpalo a secco

Sampdoria-Palermo 3-3, le pagelle: Palumbo trascina, Begic fa il bis. Pohjanpalo a seccoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 21:13Serie B
Marco Pieracci
fonte ha collaborato dallo stadio "Luigi Ferraris", Andrea Piras

Risultato finale: Sampdoria-Palermo 3-3

SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras)
Martinelli 6 - Non si intende con Viti rischiando tantissimo nel primo tempo e poi tanti rinvii sbagliati e qualche uscita non perfetta a cui rimedia comunque con una parata molto bella. Incolpevole sui gol del Palermo.

Hadzikadunic 6 - Qualche rinvio non proprio preciso e qualche cross in fase di proiezione che termina a fondo campo. Per il resto è attento dalla sua parte nonostante la forza dell’attacco del Palermo. In concorso di colpa con Soleri la rete del pareggio palermitano.

Abildgaard 5,5 - Peccato per la sfortunata autorete che rompe l’equilibrio. Fino a quel momento limita molto un cliente scomodo come è Pohjanpalo facendogli combinare relativamente poco.

Viti 6,5 - Un’incomprensione con Martinelli che porta la Sampdoria a correre un rischio nel primo tempo. Per il resto è sempre tempestivo negli interventi difensivi giocando di anticipo sull’avversario.

Di Pardo 7 - Spinge molto sulla fascia destra andando al cross verso il centro dell’area. In difesa deve contenere la verve dell’ex di turno Augello rischiando qualcosa. Secondo tempo sontuoso con assist per Begic.

Henderson 7 - Torna in campo dal primo minuto dopo la giornata di squalifica. Orchestra bene la manovra facendo girare il pallone a terra e cercando anche la conclusione in porta ma Joronen fa ottima guardia. Dal 75’ Barak 5 - Entrata non positiva dell’ex Fiorentina che combina veramente poco e non fa filtro in mezzo al campo.

Conti 6 - Confermato in mezzo al campo fa tanta quantità contro la forza dei centrocampisti rosanero. Fa vedere buoni spunti anche nella fase offensiva accompagnando l’azione con coraggio. Dal 46’ Ricci 6,5 - Dà geometrie in mezzo al campo, orchestra la manovra blucerchiata con ordine e qualità.

Cicconi 6,5 - Attacca la profondità e cerca lo spunto in velocità sulla fascia sinistra. Non sempre pulito nell’intervento o nell’andare a spazzare il pallone dalla sua area di rigore. Secondo tempo di sostanza.

Begic 7,5 - Dopo l’eurogol di Modena viene confermato a sostegno dell’unica punta. Si muove molto bene fra le linee creando più di un grattacapo alla retroguardia rosanero e poi trova la sua seconda rete consecutiva che riequilibra il match. Dal 63’ Cherubini 6 - Segna la rete del 3-1 ma poi perde Augello che segna la rete che riapre il match.

Pierini 7 - Seconda partita dal primo minuto per l’ultimo acquisto del mercato di gennaio della Sampdoria. Dopo un primo tempo dove ha faticato, trova il suo primo gol in blucerchiato con una conclusione sotto misura. 92’ Riccio s.v.

Brunori 6,5 - Terminale offensivo blucerchiato. Duella con Bani che gli lascia poco spazio per andare a colpire. Cerca di inventare, tanto lavoro sporco per la squadra ma poche conclusioni verso Joronen. Dal 63’ Soleri 5,5 - Tiene pochi palloni su e perde Ceccaroni per il gol del 3-3 dello Spezia.

Angelo Gregucci 6 - La sua squadra gioca alla pari con una squadra costruita per la promozione per il Palermo. Premiato dal mercato invernale, i cambi non tutti hanno aiutato anche se la punizione da cui nasce il 3-3 rosanero è contestata.

PALERMO
Joronen 5,5 - Esente da responsabilità in due delle tre reti incassate, resta a metà strada invece di uscire sul 2-1: esitazione fatale.

Peda 5,5 - Guardingo per non lasciare scoperta la zona di competenza, soffre il dinamismo di Begic su quel lato. Finisce ko anzitempo. Dal 63' Ceccaroni 6,5 - Ingresso complicato, preso in velocità sul tris doriano ma si fa perdonare con la capocciata del definitivo 3-3.

Bani 5,5 - Pronti, via, si trova costretto a spendere un cartellino giallo istantaneo per evitare il peggio. Una gara intera giocata sul filo del rasoio.

Magnani 5,5 - Battesimo da titolare dopo il ritorno in Sicilia, gestito con la solita enorme dose di esperienza ma nella ripresa va in debito di ossigeno. Dal 76' Le Douaron 6 - Partecipa al forcing finale.

Pierozzi 6,5 - Partenza in sordina, poi mette da parte la timidezza e diventa piuttosto pericoloso: un gol annullato, tante iniziative interessanti.

Gomes 5,5 - Regia oscurata, tagliato fuori dal gioco: tocca una quantità esigua di palloni, si fa pure ammonire. Esce dopo un tempo. Dal 46' Segre 6 - Alza il livello di agonismo, si butta negli spazi.

Ranocchia 5 - Falsa partenza, le prime due giocate della partita sono altrettanti errori. Non saranno gli unici, perde un pallone dopo l'altro. Dall'84' Vasic sv

Augello 6,5 - Partita vissuta sulle montagne russe. Propizia l'autorete, ma Di Pardo gli va via su una ruota. Trova il gol da ex al secondo tentativo.

Palumbo 7,5 - Rientra dalla squalifica, si muove a tutto campo e da trascinatore guida la rimonta: due assist deliziosi da fermo, accelera per il 3-2.

Johnsen 6 - La connessione con Pohjanpalo non è sempre fluida, pregevole ma inutile la rabona sul gol annullato. La spizza per Augello. Dall'84' Gyasi sv

Pohjanpalo 5,5 - Di palloni giocabili ne arrivano col contagocce, non riesce mai a impensierire seriamente Martinelli: stavolta resta a secco.

Filippo Inzaghi 6 - Approccio rivedibile, invece di gestire l'episodio favorevole la squadra si rilassa ma la reazione è da big: pareggio giusto.

Articoli correlati
Palermo, Palumbo: "Ci godiamo questa vittoria. Alla Sampdoria ci penseremo poi" Palermo, Palumbo: "Ci godiamo questa vittoria. Alla Sampdoria ci penseremo poi"
Palermo, Palumbo: "Bisogna dare di più, io in primis. Monza? Sarà importantissima"... Palermo, Palumbo: "Bisogna dare di più, io in primis. Monza? Sarà importantissima"
Palermo, Palumbo si presenta: "La 5? L'ho chiesta a Corini. Inzaghi mi responsabilizza"... Palermo, Palumbo si presenta: "La 5? L'ho chiesta a Corini. Inzaghi mi responsabilizza"
Altre notizie Serie B
Sampdoria-Palermo 3-3, le pagelle: Palumbo trascina, Begic fa il bis. Pohjanpalo... Sampdoria-Palermo 3-3, le pagelle: Palumbo trascina, Begic fa il bis. Pohjanpalo a secco
Gol e spettacolo fra Sampdoria e Palermo, a Marassi finisce 3-3 Gol e spettacolo fra Sampdoria e Palermo, a Marassi finisce 3-3
Sudtirol-Monza, sono 24 i convocati di mister Bianco: c'è Cutrone Sudtirol-Monza, sono 24 i convocati di mister Bianco: c'è Cutrone
Avellino-Frosinone, i convocati di Biancolino: Sounas torna a disposizione Avellino-Frosinone, i convocati di Biancolino: Sounas torna a disposizione
Padova-Carrarese, le formazioni ufficiali: Caprari parte dalla panchina Padova-Carrarese, le formazioni ufficiali: Caprari parte dalla panchina
Virtus Entella-Cesena, formazioni ufficiali: Mignani si affida a Olivieri e Shpendi... Virtus Entella-Cesena, formazioni ufficiali: Mignani si affida a Olivieri e Shpendi
Pescara-Catanzaro, formazioni ufficiali: Brugman titolare, Insigne parte dalla panchina... Pescara-Catanzaro, formazioni ufficiali: Brugman titolare, Insigne parte dalla panchina
Reggiana-Mantova, le formazioni ufficiali: Rubinacci cambia modulo, Modesto sceglie... Reggiana-Mantova, le formazioni ufficiali: Rubinacci cambia modulo, Modesto sceglie Buso dal 1'
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Duro attacco di Marino a Buongiorno: "I pannolini puoi cambiarli a Vergara, non a gente come lui"
3 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
4 Che affare Boga se il buongiorno si vede dal mattino. Il riscatto per la Juve è low cost
5 Fiorello a sorpresa: "La Lazio verrà acquistata entro Primavera. E so anche da chi"
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Como, il ds Ludi: "Vogliamo alzare sempre l'asticella. Fabregas valore aggiunto"
Immagine top news n.1 Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Immagine top news n.2 Chivu sorride in vista di Inter-Juventus: Calhanoglu e Barella sono tornati a lavorare in gruppo
Immagine top news n.3 Tommasi a Open VAR dà ragione a De Rossi: "Inesistente il rigore su Vergara per il Napoli"
Immagine top news n.4 Roma, meno Malen! L'olandese è la medaglia d'oro degli acquisti di gennaio in Serie A
Immagine top news n.5 Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea
Immagine top news n.6 Lotito sul Flaminio: "Progetto Lazio prende spunto dai possibili ampliamenti al Franchi"
Immagine top news n.7 Milan e Pulisic, ancora nessuna nuova sul rinnovo. Ci pensano le big inglesi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.2 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bruno: "Fiorentina da pianto. Pongracic? Dire che è un difensore è una parola grossa"
Immagine news Serie A n.2 L’exploit di Malen è anche una lezione per la Juve: se un tecnico chiede un 9, meglio prenderlo
Immagine news Serie A n.3 Como, il ds Ludi: "Fabregas ce l'hanno già chiesto, è un fuoriclasse. Siamo in luna di miele"
Immagine news Serie A n.4 Boom Malen: è già tra i migliori marcatori dei volti nuovi della Serie A 2025/2026
Immagine news Serie A n.5 Milan, oggi a Milanello presenti anche Ibrahimovic e Tare: venerdì sfida al Pisa
Immagine news Serie A n.6 Como, il ds Ludi: "Vogliamo alzare sempre l'asticella. Fabregas valore aggiunto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria-Palermo 3-3, le pagelle: Palumbo trascina, Begic fa il bis. Pohjanpalo a secco
Immagine news Serie B n.2 Gol e spettacolo fra Sampdoria e Palermo, a Marassi finisce 3-3
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol-Monza, sono 24 i convocati di mister Bianco: c'è Cutrone
Immagine news Serie B n.4 Avellino-Frosinone, i convocati di Biancolino: Sounas torna a disposizione
Immagine news Serie B n.5 Padova-Carrarese, le formazioni ufficiali: Caprari parte dalla panchina
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella-Cesena, formazioni ufficiali: Mignani si affida a Olivieri e Shpendi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, manita del Benevento in casa del Trapani. Successi per Altamura, Cavese e Sorrento
Immagine news Serie C n.2 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie C n.3 Aramu: "La Ternana è una sfida importante per me, un rilancio. Darò sempre il massimo"
Immagine news Serie C n.4 Gubbio, Pannacci: "A novembre mini crisi. Ora in un trend positivo che vogliamo mantenere"
Immagine news Serie C n.5 Stuckler e il Vicenza ancora insieme? Zamuner: "Serve uno step in una piazza in cui è stimato"
Immagine news Serie C n.6 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano