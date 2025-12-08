Palermo, Palumbo: "Ci godiamo questa vittoria. Alla Sampdoria ci penseremo poi"

Dopo il successo nel big match contro l'Empoli giocato ieri al Castellani, e finito per 3-1 a favore del Palermo, il centrocampista rosanero Antonio Palumbo ha parlato ai microfoni del club commentando la prestazione: "Siamo molto contenti, sapevamo che sarebbe stata difficile. Abbiamo creato tanto e ci prendiamo questa vittoria. - prosegue Palumbo come riporta Tuttopalermo.net - Sulle giocate lavoriamo tanto e poi le ritroviamo in campo".

Spazio poi a un ringraziamento ai tifosi e lo sguardo al prossimo impegno contro la Sampdoria: "Ringraziamo i nostri tifosi che ci seguono sempre. Pensiamo alla gara contro la Sampdoria da domani (oggi Ndr), per adesso ci godiamo questa vittoria".