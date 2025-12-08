Palermo, Palumbo: "Ci godiamo questa vittoria. Alla Sampdoria ci penseremo poi"
TUTTO mercato WEB
Dopo il successo nel big match contro l'Empoli giocato ieri al Castellani, e finito per 3-1 a favore del Palermo, il centrocampista rosanero Antonio Palumbo ha parlato ai microfoni del club commentando la prestazione: "Siamo molto contenti, sapevamo che sarebbe stata difficile. Abbiamo creato tanto e ci prendiamo questa vittoria. - prosegue Palumbo come riporta Tuttopalermo.net - Sulle giocate lavoriamo tanto e poi le ritroviamo in campo".
Spazio poi a un ringraziamento ai tifosi e lo sguardo al prossimo impegno contro la Sampdoria: "Ringraziamo i nostri tifosi che ci seguono sempre. Pensiamo alla gara contro la Sampdoria da domani (oggi Ndr), per adesso ci godiamo questa vittoria".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Roma, brutta caduta a Cagliari: la difesa è ciò che preoccupa di più. Ma la classifica ancora sorride
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile