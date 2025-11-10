Italia, a Coverciano allenamento per i giocatori che ieri non hanno giocato dal 1'
Allenamento in corso a Coverciano, dove la Nazionale si è radunata in queste ore in previsione delle ultime gare del gruppo di qualificazione ai prossimi Mondiali. In campo dodici giocatori, dieci di movimento più due portieri, si tratta di coloro che non hanno giocato ieri dall'inizio e possono dunque mettere minuti sulle gambe. Gli altri sono in palestra per seduta di scarico.
I convocati del ct Gattuso
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
