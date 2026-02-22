Il Pescara cade 3-2 a Venezia. Gorgone: "Bello giocare bene, ma ora servono anche i punti"

Non riesce a vincere il Pescara, che ieri ha però fatto soffrire la capolista Venezia, ma proprio la compagine arancioneroverde ha centrato i tre punti, battendo 3-2 gli abruzzesi e lasciandoli sempre sul fondo della classifica del campionato di Serie B, con soli 18 punti collezionati in 26 gare giocate.

A margine del match, come si legge sul sito dell'emittente tv Rete8, è stato il tecnico biancazzurro Giorgio Gorgone a commentare il match, non senza un forte rammarico per quello che è stato: "Ancora una volta mi ritrovo a commentare un’ottima gara della mia squadra malgrado la sconfitta. E stavolta più che mai è un peccato perché eravamo riusciti ad agguantare il pareggio, abbiamo sofferto a tratti contro una squadra fortissima ed abbiamo avuto le nostre occasioni. Però nel calcio contano i punti e quindi dobbiamo essere arrabbiati per questo”.

Ma non c'è certo tempo per piangersi addosso, c'è un'altra gara cui pensare, come ha detto l'allenatore: "Ora pensiamo al prossimo incontro". Una settimana precisa per prepararlo, e anche quello sarà proibitivo: domenica 1° marzo allo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia' arriverà il Palermo.