Pescara, Gorgone sicuro: "Playout o subito, questa squadra si salverà"

Giorgio Gorgone, allenatore del Pescara, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da Rete8.it:

“Olzer lo valutiamo, capiremo le sue condizioni a ridosso della partita. Tsadjout, Lamine Fanne, Faraoni e Merola sono tornati a disposizione e possono darci una mano. Lo stadio pieno può essere una pressione per i ragazzi? Sinceramente non ci ho pensato: per me il nostro pubblico rappresenta un valore aggiunto. Quello che ho visto con la Samp è stato qualcosa di meraviglioso. Da quando sono arrivato ho trovato un pubblico eccezionale, non credo possa metterci pressione. Noi dobbiamo concentrarci sul fare una partita importante per proseguire il nostro percorso.

La Juve Stabia, al di là delle problematiche societarie, occupa quella posizione con merito. È un gruppo che l’anno scorso ha sfiorato la Serie A, quindi ha valori importanti. Subiamo gol nei momenti chiave? Sì, è un dato reale, ma ci sono anche altre situazioni da considerare. Non veniamo schiacciati dagli avversari, però anche noi abbiamo incassato colpi pesanti con Samp e Carrara. È vero, senza essere in difficoltà abbiamo preso gol pesanti. Lo abbiamo analizzato: voglio vedere più cattiveria in certi momenti, perché abbiamo le qualità per farlo. Vorrei rivedere una squadra come quelle di trent’anni fa del girone sud, per capirci. A volte è mancata la percezione del pericolo, come se ci sentissimo troppo sicuri di portare a casa il risultato. Ora però pensiamo alla Juve Stabia: dobbiamo essere bravi a leggere i vari momenti della gara.

Dubbi di formazione? Sì, ne ho. Devo scegliere in base alle caratteristiche dei difensori, e lo stesso vale per centrocampo e attacco dove abbiamo diverse alternative. Caligara ha recuperato, nonostante il problema che aveva avuto. Tsadjout? Ci siamo parlati, potrebbe esserci per uno spezzone finale: ha caratteristiche che non abbiamo e può tornarci utile. Verratti? Marco Verratti è venuto alla rifinitura, è molto legato a questo ambiente per motivi evidenti. Spero possa darci una spinta in più.

Quota salvezza? Ho provato a fare qualche calcolo, ma è impossibile prevedere cosa succederà. Non vogliamo raggiungere l’obiettivo passando dai playout, vogliamo farlo prima. La fortuna che finora ci è mancata arriverà al momento giusto. La Juve Stabia? Giocherà a viso aperto. Potrebbe essere una partita di maggiore sofferenza per noi, perché secondo me non verranno a chiudersi”.