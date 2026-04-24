Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pescara, Gorgone sicuro: "Playout o subito, questa squadra si salverà"

Pescara, Gorgone sicuro: "Playout o subito, questa squadra si salverà"TUTTO mercato WEB
© foto di Luca Cilli
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:51Serie B
Daniel Uccellieri

Giorgio Gorgone, allenatore del Pescara, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da Rete8.it:

“Olzer lo valutiamo, capiremo le sue condizioni a ridosso della partita. Tsadjout, Lamine Fanne, Faraoni e Merola sono tornati a disposizione e possono darci una mano. Lo stadio pieno può essere una pressione per i ragazzi? Sinceramente non ci ho pensato: per me il nostro pubblico rappresenta un valore aggiunto. Quello che ho visto con la Samp è stato qualcosa di meraviglioso. Da quando sono arrivato ho trovato un pubblico eccezionale, non credo possa metterci pressione. Noi dobbiamo concentrarci sul fare una partita importante per proseguire il nostro percorso.

La Juve Stabia, al di là delle problematiche societarie, occupa quella posizione con merito. È un gruppo che l’anno scorso ha sfiorato la Serie A, quindi ha valori importanti. Subiamo gol nei momenti chiave? Sì, è un dato reale, ma ci sono anche altre situazioni da considerare. Non veniamo schiacciati dagli avversari, però anche noi abbiamo incassato colpi pesanti con Samp e Carrara. È vero, senza essere in difficoltà abbiamo preso gol pesanti. Lo abbiamo analizzato: voglio vedere più cattiveria in certi momenti, perché abbiamo le qualità per farlo. Vorrei rivedere una squadra come quelle di trent’anni fa del girone sud, per capirci. A volte è mancata la percezione del pericolo, come se ci sentissimo troppo sicuri di portare a casa il risultato. Ora però pensiamo alla Juve Stabia: dobbiamo essere bravi a leggere i vari momenti della gara.

Dubbi di formazione? Sì, ne ho. Devo scegliere in base alle caratteristiche dei difensori, e lo stesso vale per centrocampo e attacco dove abbiamo diverse alternative. Caligara ha recuperato, nonostante il problema che aveva avuto. Tsadjout? Ci siamo parlati, potrebbe esserci per uno spezzone finale: ha caratteristiche che non abbiamo e può tornarci utile. Verratti? Marco Verratti è venuto alla rifinitura, è molto legato a questo ambiente per motivi evidenti. Spero possa darci una spinta in più.

Quota salvezza? Ho provato a fare qualche calcolo, ma è impossibile prevedere cosa succederà. Non vogliamo raggiungere l’obiettivo passando dai playout, vogliamo farlo prima. La fortuna che finora ci è mancata arriverà al momento giusto. La Juve Stabia? Giocherà a viso aperto. Potrebbe essere una partita di maggiore sofferenza per noi, perché secondo me non verranno a chiudersi”.

Articoli correlati
Pescara, Gorgone: "Il campo in erba sintetica ha contribuito a condizionare il nostro... Pescara, Gorgone: "Il campo in erba sintetica ha contribuito a condizionare il nostro gioco"
Pescara, Gorgone: "Carrarese molto buona. È riuscita a fare ciò che a noi è mancato"... Pescara, Gorgone: "Carrarese molto buona. È riuscita a fare ciò che a noi è mancato"
Ferrarese sulla Ternana: "Brutto da dire, ma sarà come a Lucca: si ripartirà da zero"... Ferrarese sulla Ternana: "Brutto da dire, ma sarà come a Lucca: si ripartirà da zero"
Altre notizie Serie B
Monza-Modena 1-0, le pagelle: Birindelli decisivo, bene Thiam e Pezzolato Monza-Modena 1-0, le pagelle: Birindelli decisivo, bene Thiam e Pezzolato
Serie B, 36ª giornata: un super gol di Birindelli regala la vittori al Monza sul... Serie B, 36ª giornata: un super gol di Birindelli regala la vittori al Monza sul Modena
Da Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 36ª giornata di Serie B Live TMWDa Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 36ª giornata di Serie B
"Guarisci presto Joanthan Klinsmann!". Lo striscione dello Stoccarda per il portiere... "Guarisci presto Joanthan Klinsmann!". Lo striscione dello Stoccarda per il portiere del Cesena
Da Monza-Modena a Cesena-Samp, le formazioni ufficiali della 36ª giornata di Serie... Live TMWDa Monza-Modena a Cesena-Samp, le formazioni ufficiali della 36ª giornata di Serie B
Serie B, 36ª giornata: Monza-Modena 1-0. Al 45' decide il super gol di Birindelli... Serie B, 36ª giornata: Monza-Modena 1-0. Al 45' decide il super gol di Birindelli
Sampdoria, si dimette Mandfredi: “Missione compiuta, ora un club risanato” Sampdoria, si dimette Mandfredi: “Missione compiuta, ora un club risanato”
Clamoroso in casa Sampdoria, si è dimesso il presidente Matteo Manfredi UfficialeClamoroso in casa Sampdoria, si è dimesso il presidente Matteo Manfredi
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 34ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Milan-Como a Perth convince la FIFA: in arrivo protocollo per consentire le partite all'estero
Immagine top news n.2 Ranieri: "Io via per una scelta unilaterale della Roma"
Immagine top news n.3 Atalanta, Palladino e il rinnovo: primo incontro fatto. Discorso rimandato a fine stagione
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini e l'addio a Ranieri: "Io non ho fatto nulla, non mi mettete sullo stesso piano”
Immagine top news n.5 La Roma al primo posto e la piena fiducia in Gasp. Duro comunicato per l'addio di Ranieri
Immagine top news n.6 L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Immagine top news n.7 Roma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in Gasperini"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.3 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.2 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Ranieri, non sarei sorpreso se tornasse in panchina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'indiscrezione di Pellegatti: "Goretzka è sempre più vicino al Milan, ieri me l'hanno confermato"
Immagine news Serie A n.2 Under 16 ko contro la Danimarca. Pasqual: "Passo avanti nella crescita dei ragazzi"
Immagine news Serie A n.3 McTominay prima spreca, poi si fa perdonare: Napoli avanti al 3', scozzese in doppia cifra
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Conte approva Alisson Santos: "Ragazzo serio e umile, ha caratteristiche importanti"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Lobotka: "Anguissa e McTominay? Entrambi straordinari, non cambia niente"
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Terracciano: "Vogliamo provare a giocarcela, non possiamo aspettarli"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 36ª giornata: un super gol di Birindelli regala la vittori al Monza sul Modena
Immagine news Serie B n.2 Da Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 36ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 "Guarisci presto Joanthan Klinsmann!". Lo striscione dello Stoccarda per il portiere del Cesena
Immagine news Serie B n.4 Da Monza-Modena a Cesena-Samp, le formazioni ufficiali della 36ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 36ª giornata: Monza-Modena 1-0. Al 45' decide il super gol di Birindelli
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, si dimette Mandfredi: “Missione compiuta, ora un club risanato”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, 90' per la Serie B. Tomei: "Dobbiamo isolarci da tutto. Otteniamo il massimo, poi..."
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo pensa già al futuro: "Sensazioni positive. Lo sono state fin dall'inizio"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini: "Citerò FIGC e FIP, risarcimento da 100 milioni di euro"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Floro Flores non molla nulla: "Non voglio perdere neanche con i miei figli"
Immagine news Serie C n.5 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.6 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter-Como
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.3 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?