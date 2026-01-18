Pescara-Modena, le formazioni ufficiali: in campo gli uomini mercato Dagasso e Mendes

Moduli speculari per Pescara e Modena in vista della gara di questo pomeriggio, ore 15:00, per la ventesima giornata di Serie B. I padroni di casa puntano ancora sul tandem Olzer-Di Nardo in avanti con l'uomo mercato Dagasso titolare in mezzo al campo al fianco di Brandes e Caligara con Faraoni e Letizia esterni nella linea a cinque. In difesa al fianco di Brosco spazio a Capellini e Gravillon con Desplanches confermato in porta.

Negli emiliani viene schierato dall'inizio quel Pedro Mendes che sembrava in uscita, con lo Spezia vicinissimo a tesserarlo, al fianco del nuovo arrivato De Luca col bomber Gliozzi in panchina. A centrocampo Zanimacchia e Zampano sono i due esterni con Massolin al fianco di Gerli e Santoro in mezzo. In difesa Nador affianca Tonoli e Nieling con Chichizola fra i pali.

Pescara (3-5-2): Desplanches; Capellini, Brosco, Gravillon; Faraoni, Caligara, Brandes, Dagasso, Letizia; Di Nardo, Olzer. A disposizione: Saio, Corbo, Corazza, Berardi, Graziani, Meazzi, Merola, Cangiano, Okwonkwo, Sgarbi, Tonin, Oliveri.Allenatore Giorgio Gorgone

Modena (3-5-2): Chichizola, Tonoli, Nador, Nieling, Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia, Mendes, De Luca. A disposizione: Laidani, Pezzolato, Beyuku, Dellavalle, Adorni, Cotali, Cauz, Magnino, Pyyhtia, Gliozzi, Di Mariano, Defrel. Sottil. Allenatore Andrea Sottil