Juventus, Modesto: "Molto contenti di Tudor. Vlahovic è un leader di questa squadra"

Francois Modesto, direttore tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara di campionato contro la Lazio: "Tudor è il nostro allenatore, siamo molto contenti di lui. Pensiamo alla partita di stasera, per ritrovare la vittoria".

Perché David e Openda stanno faticando?

"Il campionato italiano è molto difficile, ci sono allenatori preparati e anche tanti campioni nel passato hanno fatto fatica. Loro si sono inseriti bene, abbiamo tanta fiducia e speriamo che facciano gol già da stasera".

Vlahovic può essere condizionato dal futuro?

"Assolutamente no. Dusan è un grande professionista e un leader di questa squadra, vanno molto d'accordo e siamo molto contenti delle sue prestazioni".

Mancano dei leader in questa Juve?

"Dei leader li abbiamo: ci sono Locatelli, Bremer, Gatti e Yildiz anche se è più giovane".

Koopmeiners può ritrovarsi?

"E' un ragazzo molto serio che si allena bene, ha avuto qualche difficoltà ma sta crescendo tanto, per noi è un giocatore importante e speriamo che faccia vedere le cose già fatte vedere all'Atalanta e alla Juventus in qualche partita":