Lecce subito in campo dopo il ko con la Juve. Per Tiago Gabriel contusione al ginocchio

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Lecce subito in campo dopo il ko con la Juve. Per Tiago Gabriel contusione al ginocchioTMW
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Giacomo Iacobellis
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ieri alle 23:34Serie A
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25.10.2026 23:34Serie A
I salentini stasera hanno perso per 2-0 con la Juventus in casa e giovedì torneranno in campo a Frosinone nel turno infrasettimanale.
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Al termine della gara casalinga con la Juventus, persa per 2-0 a causa delle reti di McKennie e Douglas Luiz, mister Di Francesco ha fissato per domani un allenamento mattutino del Lecce a Martignano. Nel mirino dei suoi giallorossi, adesso, c'è la sfida di giovedì contro il Frosinone in trasferta.
Le condizioni fisiche di Tiago Gabriel
Secondo quanto raccolto da TMW, il difensore Tiago Gabriel contro i bianconeri ha abbandonato il terreno di gioco a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro.
Fonte: Pierpaolo Verri
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