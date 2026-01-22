Possibile un maxi scambio sull'asse Bari-Sampdoria. Coinvolti sei giocatori

Bari e Sampdoria, accomunate da una stagione ben al di sotto delle aspettative e da una classifica di Serie B che preoccupa, potrebbero incrociare i propri destini nel mercato di gennaio. L’idea, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX; è quella di sfruttare un asse di trattative per rimescolare le rose e provare a dare una scossa tecnica e ambientale a due piazze in forte tensione con le rispettive proprietà.

In casa Bari il clima è pesante: la contestazione ha già portato al cambio in panchina e in direzione sportiva, con Moreno Longo tornato alla guida tecnica e Valerio Di Cesare promosso ds. Diversi giocatori sono destinati a partire. Tra questi Gaetano Castrovilli, che ha chiesto la cessione ma al momento è fermo per un problema muscolare. Il suo nome è stato proposto alla Sampdoria, che però valuta con attenzione le condizioni fisiche.

Sul fronte blucerchiato restano monitorati anche Mehdi Dorval, esterno che il Doria aveva già sondato in passato, e Anthony Partipilo, profilo seguito già in estate.

Il Bari, dal canto suo, guarda con interesse in casa Sampdoria: piacciono Marvin Cuni e Leonardo Benedetti, anche se su quest’ultimo è tornata forte la Virtus Entella, oltre a Nikolas Ioannou. L’idea che prende forma è quella di un’operazione articolata, un possibile maxi scambio che consenta a entrambe le società di sistemare più caselle in un’unica manovra.