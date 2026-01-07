Reggiana, Dionigi: "Non ci sono formazioni condannate. Mercato? Idee chiare"

A pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie B dopo le festività natalizie, Davide Dionigi, tecnico della Reggiana, ha fatto il punto della situazione fra campo e mercato attraverso le colonne del Corriere dello Sport:

"Se siamo in linea con gli obiettivi? Probabilmente oltre. Si è deciso di puntare sui giovani riducendo il budget e, dopo aver rinunciato a giocatori che sono andati in A o in club di B che puntano a vincere, la Regia ha immaginato un percorso che può esporre ad alti e bassi, ma punta alla crescita della società. La salvezza? Arriva al termine di un cammino lungo, che si giocherà nel range di 2, 3, 4 punti di differenza. Non vedo formazioni condannate a prescindere. Il girone d’andata dimostra che tutti sono in corsa e che sarà dura arrivare al traguardo. L’importante è rimanere agganciati prima delle ultime 6/7 giornate. Quelle decisive".

Sul mercato, invece, spiega: "Il direttore Fracchiolla e la società hanno chiaro come migliorare l’organico. Stiamo valutando le esigenze di giocatori che non trovano spazio e che è giusto vadano a trovarne altrove".