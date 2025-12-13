Reggiana, Dionigi: "Siamo stati dei polli sul primo gol. Spenti dopo il pareggio"

Le parole di Davide Dionigi, allenatore della Reggiana, riportate da Padovagoal.it, al termine della partita contro il Padova persa per 2-1

“Siamo stati dei polli nel primo gol del Padova, sull’unica occasione del primo tempo da parte loro, poi abbiamo pareggiato e ci siamo spenti. L’avevamo recuperata e poi siamo spartiti nel nostro momento migliore. Siamo stati un po’ corti nei cambi e abbiamo pagato. Potevamo fare meglio sulle ripartenze, c’è molto da lavorare. Complimenti al Padova che ha fatto la sua onesta partita”