Reggiana, il club spinge per Lusuardi del Pisa: c'è già l'intesa con il difensore
La Reggiana guarda al futuro e lavora a un rinforzo giovane per la difesa. Come riporta Il Corriere dello Sport, il nome caldo è quello di Mateus Lusuardi, classe 2004 di proprietà del Pisa, che resta più di una semplice idea per il club granata.
La società emiliana, guidata da Davide Dionigi, avrebbe già trovato un’intesa di massima con il difensore brasiliano, impiegato soltanto tre volte in stagione da Gilardino prima di essere fermato da un problema al ginocchio. Un’operazione di prospettiva per la Reggiana, pronta a investire su un profilo giovane e ancora tutto da valorizzare.
