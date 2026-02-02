TMW
Pisa, Lusuardi ai saluti: passa in prestito secco fino a giugno alla Reggiana
Cessione fino al giugno in arrivo per il Pisa.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club ultimo in Serie A ha appena definito l'operazione per il trasferimento in prestito secco fino al termine della stagione di Mateus Lusuardi alla Reggiana,
Lusuardi (22), brasiliano di Porto Alegre, saluta, dunque, a tempo determinato il club nerazzurro dopo esservi approdato la scorsa estate dal Frosinone. Per lui nella prima parte di stagione appena tre presenze in archivio.
