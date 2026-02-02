Ufficiale Pisa, ceduto Mateus Lusuardi in prestito fino a giugno alla Reggiana

Il Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo alla Società Ac Reggiana 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateus Lusuardi.

Questa, invece, la nota del club emiliano:

Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi è un nuovo calciatore della Reggiana. Il laterale difensivo di piede sinistro vestirà la maglia granata in prestito dal Pisa fino al 30 giugno 2026.

Difensore di nazionalità brasiliana, classe 2004, Mateus Lusuardi è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Gremio e ha iniziato la propria esperienza italiana con il Frosinone nella stagione 2023/24, debuttando in Serie A. Nel campionato seguente, con la maglia gialloblù colleziona 12 presenze e 2 gol in Serie B, prima del trasferimento al Pisa. In Toscana, 3 presenze nella massima serie in questa prima parte di stagione.