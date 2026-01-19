Reggiana, in arrivo Lusuardi dal Pisa. Per Vicari si attende il via libera del Bari

In attesa di capire se il Bari, dopo il nuovo avvicendamento in panchina con il ritorno di Moreno Longo per Vincenzo Vivarini, libererà o meno il centrale Francesco Vicari, la Reggiana si guarda attorno per un altro centrale difensivo. Con il giocatore biancorosso, che è finito ai margini della squadra, ci sarebbe già un accordo di massima anche se manca, e non è un ostacolo da poco, l’ok della società pugliese alla cessione.

Intanto, come riporta Il Resto del Carlino, i granata avrebbero chiuso con il Pisa per Mateus Lusuardi, classe 2004 che in Serie A ha trovato poco spazio – appena tre presenze - ed è reduce da un problema al legamento collaterale del ginocchio. Il brasiliano, che lo scorso anno si è messo in luce con il Frosinone, fra una decina di giorni sarà nuovamente a disposizione per giocare e probabilmente lo farà con la maglia degli emiliani.

L’arrivo del brasiliano non chiude però le porte a un altro innesto di spessore ed esperienza in difesa: che sia Vicari o un altro profilo similare.