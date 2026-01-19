Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Reggiana, in arrivo Lusuardi dal Pisa. Per Vicari si attende il via libera del Bari

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 11:35Serie B
Tommaso Maschio

In attesa di capire se il Bari, dopo il nuovo avvicendamento in panchina con il ritorno di Moreno Longo per Vincenzo Vivarini, libererà o meno il centrale Francesco Vicari, la Reggiana si guarda attorno per un altro centrale difensivo. Con il giocatore biancorosso, che è finito ai margini della squadra, ci sarebbe già un accordo di massima anche se manca, e non è un ostacolo da poco, l’ok della società pugliese alla cessione.

Intanto, come riporta Il Resto del Carlino, i granata avrebbero chiuso con il Pisa per Mateus Lusuardi, classe 2004 che in Serie A ha trovato poco spazio – appena tre presenze - ed è reduce da un problema al legamento collaterale del ginocchio. Il brasiliano, che lo scorso anno si è messo in luce con il Frosinone, fra una decina di giorni sarà nuovamente a disposizione per giocare e probabilmente lo farà con la maglia degli emiliani.

L’arrivo del brasiliano non chiude però le porte a un altro innesto di spessore ed esperienza in difesa: che sia Vicari o un altro profilo similare.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
