Lazio, Fabiani su Tavares: "Nessuna richiesta, ma a gennaio possiamo valutare"

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e anche la Lazio si prepara a muoversi dopo una sessione estiva fortemente condizionata. A gennaio il club biancoceleste interverrà per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, cercando soluzioni mirate in un mercato breve e complesso. Uno dei dossier più delicati riguarda il futuro di Nuno Tavares. Dopo l’ottimo impatto della scorsa stagione, il terzino portoghese sta vivendo mesi complicati e fin qui non è riuscito a confermarsi sugli stessi livelli, diventando una delle delusioni di questo avvio di campionato.

Nonostante il rendimento altalenante, l’interesse nei suoi confronti non manca. Negli ultimi giorni si è vociferato di un interesse dell'Al-Ittihad, deciso a portare il giocatore in Arabia Saudita già a gennaio. La società saudita avrebbe manifestato un forte gradimento e nei prossimi giorni potrebbe provare ad avviare i contatti per trovare un’intesa con il club capitolino.

Sul futuro di Nuno Tavares si è espresso nel pre-partita di Udinese-Lazio il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani: "Tavares oggi è un giocatore della Lazio, non ci sono state richieste di mercato. Durante gennaio possono emergere tante situazioni, che si possono valutare ma non necessariamente mettere sul mercato giocatori funzionali: non vale solo per Tavares. Al netto di tante situazioni che ci hanno penalizzato a livello numerico, ai ragazzi non si può rimproverare nulla e Sarri ha fatto un lavoro straordinario".