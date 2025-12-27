Domani Milan-Hellas Verona, i convocati di Zanetti: torna Bradaric, ancora out in quattro
Sfida proibitiva per l'Hellas Verona, impegnato nella diciassettesima giornata di Serie A in casa del Milan. Domani alle 12:30, al Meazza, la formazione di Paolo Zanetti proverà a dare seguito al clamoroso successo ottenuto sul campo della Fiorentina, ormai due settimane fa. L'allenatore gialloblù ha diramato la lista dei convocati per questo match.
Torna Domagoj Bradaric dopo l'infortunio (è fuori dalla sfida contro il Genoa), non ce la fa ancora Jean-Daniel Akpa Akpro. Ancora out Tomas Suslov. Frese e Belghali squalificati (Belghali anche in Coppa d'Africa). Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo
Difensori: Oyegoke, Frese, Nunez, Valentini, Belghali, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou, Bradaric
Centrocampisti: Yellu, Kastanos, Harroui, Bernade, Niasse, Al-Musrati, Gagliardini, Serdar.
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi.