TMW La Roma torna ad allenarsi a Trigoria: due buone notizie per Gasperini dall'infermeria

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per proseguire la preparazione in vista della sfida di campionato contro il Genoa, in programma tra due giorni. La seduta odierna ha restituito indicazioni incoraggianti allo staff tecnico, soprattutto sul fronte infermeria. Mario Hermoso ha proseguito il suo lavoro in gruppo ed è da considerare abile e arruiolabile per Gian Piero Gasperini.

A sorridere è in particolare per Artem Dovbyk: l’attaccante ucraino si è allenato regolarmente con il gruppo anche oggi, confermando i progressi già intravisti nelle ultime sessioni. Un segnale importante in vista di una gara che i giallorossi considerano fondamentale per dare continuità ai risultati e consolidare il proprio cammino in campionato.

Verso il Genoa, dunque, Dovbyk prosegue il suo percorso di avvicinamento alla partita, aumentando le possibilità di vederlo a disposizione dal primo minuto o come arma a gara in corso. La seduta di domani servirà a sciogliere gli ultimi dubbi, ma da Trigoria filtra ottimismo.