Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Samp, Gregucci: "Dobbiamo cambiare rotta non sistema di gioco. Chiediamo di più a tutti"

Samp, Gregucci: "Dobbiamo cambiare rotta non sistema di gioco. Chiediamo di più a tutti"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 13:33Serie B
Andrea Piras

TMW - Domani arriva l'Entella, che settimana è stata dopo la sconfitta di Avellino?
"L'avversario combatte in ogni angolo del campo. Lo abbiamo analizzato. Dopo Chiavari iniziò la nostra avventura professionale. Da lì è cambiato qualcosa dal punto di vista dei punti ma non basta. Ci aspettiamo una partita intensa. E' un derby per loro ma anche per noi. Non vediamo l'ora di giocare davanti al nostro pubblico".

TMW - Avete sempre giocato con la difesa a tre: l'arrivo di nuovi giocatori potrebbe portare ad un cambio di modulo?
"Col rispetto che noi abbiamo per la critica, siamo in linea con società e direttori è che dobbiamo cambiare la rotta non il sistema di gioco".

La sconfitta di Avellino?
"Nei numeri la partita è stata decorosa. Suffragata dai numeri alla mano che non determinano il risultato. Vorrei sempre tirare 22 volte in porta contro sette. Si vede che qualcosa abbiamo sbagliato nel particolare. La differenza l'hanno fatta i dettagli ma se la logica non fa a cazzotti con la ragione vorrei tirare in porta sempre 22 volte".

Viti e Palma sono arrivati ieri: possono essere a disposizione?
"E' un momento di fermento ma per quanto riguarda le scelte saranno valutazioni con lo staff. Per quanto riguarda il mercato parleranno i direttori il 2 febbraio".

Domani può giocare Martinelli o Ghidotti?
"Nel rispetto dei ruoli parleranno i direttori alla fine. Noi abbiamo un portiere e cercheremo di essere certosini nelle valutazioni".

Ghidotti ha sempre un po' patito la concorrenza.
"Ghidotti non deve patire. Lui ha la stima incondizionata di chi lavora con lui".

Siete soddisfatti del gioco?
"Penso che nessun allenatore sia soddisfatto perché nel calcio si deve fare sempre meglio. Noi lavoriamo qua h 24 per migliorare anche il gioco".

Vedo un po' di presunzione in campo. Mi sbaglio?
"Penso che non ci sia presunzione. Penso che questo gruppo sia consapevole della situazione. Li vedo ogni giorno lavorare sempre con intensità. Certi atteggiamenti sul campo si possono migliorare".

Problema trasferte?
"Domani giochiamo una partita importante per il nostro futuro davanti al nostro popolo. Fuori casa dobbiamo migliorare quei comportamenti e atteggiamenti".

Sentite un po' di vento non sempre favorevole?
"Parlavo di numeri e non amo fare tutto ciò. Dalla partita con l'Entella qualcosa aritmeticamente è cambiato. Non basta, dobbiamo fare di più e meglio. La consapevolezza è sempre cercare il meglio".

Nonostante l'arrivo di Brunori, Coda sempre stato schierato in campo.
"Brunori è una punta, Coda è una punta, Pafundi è una punta, Cuni è una punta. Hanno caratteristiche diverse ma sono tutti finalizzatori".

Abildgaard proseguirà a giocare dietro?
"Le valutazioni di uno staff tecnico, e qui devo ritornare al sistema di gioco, non vengono fatte se un giocatore quattro metri più avanti o quattro metri indietro. Cerchiamo di essere riconosciuti quando la squadra ha la palla o quando non ce l'ha. Parlavo di fermento, noi mettiamo al primo posto non il sistema di gioco ma la Sampdoria. E' fondamentale".

TMW - Hai detto che vedi presunzione. Cosa intendevi quando, pre Avellino o post Avellino, che vuoi umiltà in campo?
"Quando 22 tiri contro sette non basta, devi fare qualcosa in più. Se il numero ti condanna il nostro compito è comunicare che le cose vanno fatte meglio. Abbiamo più possibilità ma non bastano per portare a casa punti".

Esposito?
"Sono valutati tutti per fare prestazione. Tutti. Di solito questo campionato ci ha insegnato che la partita la decide chi entra".

I nuovi acquisti fanno un lavoro specifico per essere portati alla pari degli altri?
"Piano piano. Stiamo cercando di prendere giocatori che hanno caratteristiche che mancano o differenti rispetto a quelle che abbiamo".

TMW - Cherubini può fare di più?
"Noi chiediamo di più a tutti, non solo a Cherubini. Quando parlo di invertire la rotta intendevo proprio questo. Il miglioramento basico di un giocatore sta nel lavoro quotidiano. Quello che chiediamo a Cherubini lo chiediamo a tutti. Per alzare il livello della squadra serve avere competitività".

Articoli correlati
Sampdoria, Gregucci: "Senza umiltà non si va da nessuna parte, non è un campionato... Sampdoria, Gregucci: "Senza umiltà non si va da nessuna parte, non è un campionato per fenomeni"
Samp, Gregucci: "Coda e Brunori insieme? Sta a noi metterli nelle condizioni giuste"... Samp, Gregucci: "Coda e Brunori insieme? Sta a noi metterli nelle condizioni giuste"
Sampdoria, Gregucci: "Siamo sempre fra purgatorio e inferno. Non perdiamo umiltà"... Sampdoria, Gregucci: "Siamo sempre fra purgatorio e inferno. Non perdiamo umiltà"
Altre notizie Serie B
Samp, Gregucci: "Dobbiamo cambiare rotta non sistema di gioco. Chiediamo di più a... TMWSamp, Gregucci: "Dobbiamo cambiare rotta non sistema di gioco. Chiediamo di più a tutti"
Avellino, colpo Riccio dalla Sampdoria: visite mediche nei prossimi giorni Avellino, colpo Riccio dalla Sampdoria: visite mediche nei prossimi giorni
Modena, idea Cerri del Bari per l'attacco. Ma solo in caso di partenza di Pedro Mendes... Modena, idea Cerri del Bari per l'attacco. Ma solo in caso di partenza di Pedro Mendes
Reggiana, più di un innesto per la difesa? Il club guarda anche a Brorsson e Biraschi... TMWReggiana, più di un innesto per la difesa? Il club guarda anche a Brorsson e Biraschi
Spezia, Skjellerup apre al trasferimento. Offerto lo sloveno Matko, ma il club dice... Spezia, Skjellerup apre al trasferimento. Offerto lo sloveno Matko, ma il club dice no
Serie B, gli arbitri della 22ª giornata: Sacchi per il derby ligure, Ayroldi a Venezia... Serie B, gli arbitri della 22ª giornata: Sacchi per il derby ligure, Ayroldi a Venezia
Mantova, nuovo innesto per la corsia destra: arriva Balcot dal Torino UfficialeMantova, nuovo innesto per la corsia destra: arriva Balcot dal Torino
Empoli, Lovato: "Adesso l'importante è la continuità. Sudtirol? Sarà difficile" Empoli, Lovato: "Adesso l'importante è la continuità. Sudtirol? Sarà difficile"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
3 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
4 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 gennaio
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Chi è Jean-Philippe Mateta, il bomber sbocciato tardi a cui la Juve pensa per il dopo-Vlahovic
Immagine top news n.1 Bologna, ecco il difensore per Italiano: visite mediche in corso per Helland. I dettagli
Immagine top news n.2 Si scrive Mingueza, si legge 7 ruoli diversi: chi è il jolly ex Barça nel mirino della Juve
Immagine top news n.3 Da Rudi Voller a Robinio Vaz: tutti gli affari (compreso un grande flop) tra Roma e OM
Immagine top news n.4 Pisa scatenato, Joao Pedro firma fino al 2027. Ci siamo anche per Loyola: i dettagli
Immagine top news n.5 Dumfries out, l'Inter non temporeggia: ritorno di fiamma per Perisic, la sua posizione
Immagine top news n.6 Luis Muriel è dello Junior Barranquilla. L'attaccante chiude così un cerchio
Immagine top news n.7 L'Inter ci mette un po', ma batte il Lecce ed è campione d'inverno. Chivu ringrazia Pio Esposito
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Morrone: “Mercato vivace in Serie C, Vicenza davanti a tutti. Salernitana tra le più attive”
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Foresti: "Mercato aperto e obiettivi ambiziosi. A Potenza qualificazione possibile”
Immagine news Serie A n.3 Faccini: "Roma, forse Gasperini ha voluto lanciare un altro messaggio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Caso Mandragora, l'Udinese patteggia: multe a club e due dirigenti, nessuna penalizazione
Immagine news Serie A n.2 Sicurezza negli stadi, via al riconoscimento facciale: controlli a prova di IA
Immagine news Serie A n.3 Gattuso e lo stage che non c'è: il ct avrebbe voluto a Coverciano anche Ahanor
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino: "Raspadori? Acquisto ambizioso. Kolasinac e Kossounou recuperati"
Immagine news Serie A n.5 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
Immagine news Serie A n.6 Brescianini: "Affare lampo con la Viola, a Bergamo giocavo poco e volevo mettermi in mostra"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, Gregucci: "Dobbiamo cambiare rotta non sistema di gioco. Chiediamo di più a tutti"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, colpo Riccio dalla Sampdoria: visite mediche nei prossimi giorni
Immagine news Serie B n.3 Modena, idea Cerri del Bari per l'attacco. Ma solo in caso di partenza di Pedro Mendes
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, più di un innesto per la difesa? Il club guarda anche a Brorsson e Biraschi
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Skjellerup apre al trasferimento. Offerto lo sloveno Matko, ma il club dice no
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 22ª giornata: Sacchi per il derby ligure, Ayroldi a Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Faggiano: "Lescano è una fantasia. Cuppone? Eravamo tutti d'accordo"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Marras: "Convinto dal progetto. Qui una società ambiziosa"
Immagine news Serie C n.3 Casarano, ceduto Diego Malagnino in prestito in Serie D al Barletta
Immagine news Serie C n.4 Morrone: “Mercato vivace in Serie C, Vicenza davanti a tutti. Salernitana tra le più attive”
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, pronto un innesto in mezzo al campo: in arrivo Gyabuaa dall'Avellino
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Foresti: "Mercato aperto e obiettivi ambiziosi. A Potenza qualificazione possibile”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo, finisce dopo sei mesi l'esperienza di Spugna in panchina: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)