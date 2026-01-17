La Samp prende Viti e saluta Victor Narro. Reggiana e Spezia puntano sui giovani
Giornata intensa sul fronte del calciomercato in Serie B, con diverse operazioni ufficializzate che coinvolgono club di primo piano e giovani prospetti pronti a mettersi in mostra.
La Sampdoria rinforza il reparto difensivo con l’arrivo di Mattia Viti, centrale classe 2002 che approda in blucerchiato dal Nizza con la formula del prestito con diritto di riscatto, dopo aver disputato la prima parte di stagione con la Fiorentina. In uscita, invece, la Sampdoria ha ufficializzato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Victor Narro al Real Murcia, dopo uno spazio estremamente ridotto in blucerchiato.
Prima esperienza tra i professionisti per Alessandro Pavanati, che lascia l’Hellas Verona per trasferirsi in prestito alla Reggiana fino al termine della stagione. Il trequartista classe 2006, ex capitano della Primavera gialloblù, va a colmare il vuoto lasciato da Elayis Tavsan, rientrato al Verona prima del trasferimento in Turchia.
Doppia operazione in casa Spezia. Il club ligure ha annunciato l’arrivo in prestito dall’Roma del centrocampista Alessandro Romano, uno dei punti di riferimento della Primavera giallorossa e già esordiente in Serie A. Contestualmente, si è chiusa in maniera definitiva l’esperienza spezzina di Tio Cipot, ceduto a titolo definitivo al NK Maribor dopo il prestito al Grazer AK.
