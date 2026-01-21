Sampdoria, confermata la lesione al retto femorale per Esposito. Coda e Barak in gruppo

Con una nota sui propri canali ufficiali la Sampdoria ha confermato l'entità dell'infortunio del neo acquisto Esposito che dunque dovrà restare a riposo per circa un mese saltando le gare contro Catanzaro, Spezia, Modena, Palermo e Padova. Questo il comunicato del club blucerchiato che annuncia anche il ritorno in gruppo di due giocatori:

"La Sampdoria prosegue la preparazione alla trasferta di Catanzaro, in programma domenica al “Ceravolo” (ore 17.15). Forza in palestra, quindi trasformazione sul campo superiore sotto forma di esercitazioni atletiche e tecniche oltre che di possesso e mini-partitelle: questo il menù della seduta mattutina andata in scena sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco. Con il gruppo anche Antonin Barák e Massimo Coda. Scarico in palestra per Leonardo Benedetti, differenziato tra campo e palestra per Marvin Çuni.

Test. Soltanto terapie invece per Salvatore Esposito. Gli ulteriori esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista nella giornata di ieri hanno evidenziato una lesione tra il primo e il secondo grado all’inserzione distale del retto femorale della gamba sinistra. Ancora a riposo infine Oliver Abildgaard, alle prese con sintomi influenzali. Domani, giovedì, la squadra sosterrà nel pomeriggio un test a porte chiuse con il Golfo Paradiso, formazione che milita nel campionato di Eccellenza ligure".