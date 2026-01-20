Sampdoria, tegola Salvatore Esposito: lesione al retto femorale e almeno un mese di stop
La Sampdoria dovrà fare a meno per almeno un mese di uno dei colpi del mercato invernale. Come si temeva infatti gli esami a cui si è sottoposto oggi, i secondi dopo quelli andati in scena ieri, il centrocampista Salvatore Esposito hanno confermato le prime impressioni negative.
Il classe 2000 ha infatti riportato una lesione di primo-secondo grado all'inserzione distale del retto femorale sinistro e dunque dovrà restare fermo per almeno 30 giorni anche se la situazione verrà monitorata dallo staff medico dei blucerchiati che ha già iniziato nella giornata di oggi le terapie per il suo recupero.
Per la Sampdoria si tratta di una tegola visto che il centrocampista, arrivato nelle scorse settimane dallo Spezia in prestito con obbligo di riscatto, era sceso in campo nelle due prime gare del 2026 giocando anche da titolare a Marassi contro la Virtus Entella nell’ultimo turno.