La Sampdoria e il paradosso Esposito: con lui in campo mai una vittoria

Arrivato dopo una lunga, e onerosa, trattativa a gennaio per dare idee e geometrie in mezzo al campo Salvatore Esposito ha faticato a incidere nella Sampdoria di Angelo Gregucci e Salvatore Foti con uno stiramento alla coscia che ne ha complicato il percorso facendogli saltare sei partite, cinque volte non convocato e una in panchina. Ma il dato che salta maggiormente all’occhio è che con lui in campo, dall'inizio o a gara in corso, la Sampdoria non ha mai vinto ottenendo solo due pareggi in cinque gare.

Il paradosso

Senza di lui le cose sono andate meglio con una sola sconfitta, con Esposito in panchina per 90’, tre vittorie e due pareggi che hanno risollevato la squadra prima della nuova mini crisi delle ultime settimane. Un vero e proprio paradosso che con in campo uno degli acquisti principali del mercato di riparazione la squadra abbia faticato maggiormente e non sia riuscita a sfruttare il maggior tasso tecnico e le qualità che fanno parte indubbiamente del bagaglio del classe 2000.

E ora?

Il cambio di allenatore, con l’arrivo di Attilio Lombardo, dovrebbe portare a una piccola variazione di modulo con il ritorno al 3-5-2 abbandonato in favore del 3-4-2-1. Un modulo in cui Esposito sa muoversi meglio, essendo quello usato lungamente dallo Spezia dove giocava fino a gennaio, e che potrebbe esaltarne maggiormente le qualità. La Sampdoria si aspetta da lui un grande finale di stagione e anche lo stesso regista vuole riscattare un inizio più complicato del previsto e una stagione in cui finora ha brillato solo a sprazzi.