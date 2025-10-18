Live TMW Torino, Baroni: "Serviva dedizione e compattezza contro il Napoli: vittoria importante"

20.20 - Il tecnico del Torino, Marco Baroni, incontrerà i giornalisti dopo l'1-0 nella sfida contro il Napoli, valida per la settima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 20.53 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Vede una continuità di prestazioni? E cos'ha pensato al gol di Lang?

"Era importante vincere per l'interpretazione, il sacrificio. Il Napoli è fortissimo, sapevo le difficoltà ma la squadra sapeva che doveva giocare con questo atteggiamento, serviva dedizione e compattezza. Ci prendiamo questa vittoria importante, ora pensiamo al lavoro perché abbiamo margini di miglioramento"

Un giudizio su Simeone

"L'ho sempre apprezzato, anche da avversario. Ce lo teniamo stretto, al di là del campo vedo un uomo straordinario che dà un esempio a tutti. Ora cresciamo tutti insieme, con questo valore di uomini e di professionisti si può fare qualcosa di importante"

Finalmente Adams e Simeone insieme...sta trovando gli equilibri?

"In settimana Ngonge non era stato benissimo, ho seguito le prestazioni di Adams in nazionale. Serviva la sua mobilità contro il Napoli, abbiamo creato e lui e Simeone si sono mossi bene. Il Napoli ha un palleggio importante, lo ha avuto anche contro il Milan, e sapevo che lo avrebbe avuto anche con noi: abbiamo fatto una partita più bassa, con compattezza e pressione sui ricevitori. Abbiamo fatto bene, nella ripresa c'era anche un po' di timore che però dobbiamo togliercelo. Non dobbiamo pensare solo di difendere negli ultimi 20 metri, è una crescita che faremo insieme"

E' cambiato qualcosa all'interno del gruppo? Sembrava un Toro diverso nell'atteggiamento

"Si...Ero fiducioso prima di Roma e anche in questa settimana, fa parte di un percorso. Un inizio terribile di calendario, nelle difficoltà puoi uscirne e lo fai con più convinzione. Abbiamo portato energia e dedizione, è stato bello anche per i tifosi. E' ciò che dobbiamo fare"

Ha cambiato tanto, ha la sensazione di poter dire che oggi ha trovato la strada giusta?

"Non è che ho cambiato perché non avevo le idee chiare, ma perché seguivo anche la condizione individuale o di squadra, di chi sta crescendo, e cercavamo solidità e compattezza. Questa è la strada, andiamo avanti così. Poi ci possono essere anche altre soluzioni, ora abbiamo segnato la strada e andiamo avanti"

Quanto rappresenta per lei questa vittoria?

"Anche io voglio la squadra così, come cantavano i tifosi. Non penso a me, ma alla squadra, perché è la squadra che può portarmi dove voglio arrivare. Dobbiamo fare queste partite con questo atteggiamento, dobbiamo muovere noi il primo passo. Sono convinto che lo faremo, è stata una bella serata e in casa è la prima vittoria in campionato della mia gestione"

Qual è la cosa più importante da capire verso la prossima partita contro il Genoa?

"Io ci sono già dentro, l'ho detto ai ragazzi: stacchiamo un giorno, poi testa alla prossima. Sarà difficile, dobbiamo partire da questa prestazione. Faremo una settimana di attenzione e di ferocia, il risultato ti dà qualcosa ma poi il lavoro è la cosa più importante"

Ore 21.04 - Termina la conferenza stampa di Baroni