Estate 2024: McTominay al Napoli e Koopmeiners alla Juve. Diversi investimenti con risultati opposti

Estate 2024, Serie A, calciomercato estivo. La Juventus è alle prese con la ricerca, che dura da anni, di un centrocampista che possa garantire sostanza e, soprattutto, gol e la scelta ricade su Teun Koopmeiners, olandese dell'Atalanta che ha stupito il calcio italiano e non solo negli anni precedenti, per una spesa di circa 60 milioni di euro, bonus compresi. Un po' più a sud, geograficamente parlando, il Napoli sta cercando un giocatore simile e dopo aver bloccato Brescianini, per poi mollarlo, decide di puntare tutto su Scott McTominay, convincendo il Manchester United a cederlo per circa 30 milioni di euro.

Rendimento agli opposti, o quasi

Dal loro arrivo in Italia nell'estate del 2024, Scott McTominay e Teun Koopmeiners hanno avuto un rendimento decisamente diverso. Il centrocampista scozzese ha totalizzato 87 presenze con il Napoli, realizzando 31 gol e fornendo 7 assist. L'ex United ha giocato 7174 minuti, per una rete ogni 231 minuti. Koopmeiners, invece, ha totalizzato 99 presenze con la Juventus, mettendo a segno 8 gol e servendo 5 assist. L'olandese ha accumulato 6.107 minuti in campo, con una media di un gol ogni 763 minuti.

Il dato complessivo è particolarmente significativo: McTominay ha segnato 23 gol in più rispetto a Koopmeiners pur avendo disputato 12 partite in meno. Considerando anche gli assist, lo scozzese ha partecipato direttamente a 38 reti, contro le 13 dell'olandese, con una differenza di 25 partecipazioni al gol. Un divario evidente sul piano della produzione offensiva, pur considerando le differenti caratteristiche tecniche e i compiti tattici dei due centrocampisti.