Lecce-Genoa, i convocati di De Rossi: Ellertsson recupera ed è arruolato per la sfida
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Andrea Piras
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01.11.2026 10:10Serie A
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Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha diramato l'elenco dei convocati che prenderanno parte alla sfida delle 18 sul campo del Lecce. Buona notizia per il mister rossoblù che recupera Mikael Ellertsson. L'islandese si era infortunato nel match contro la Juventus ed era in dubbio anche se le sue condizioni erano in netto miglioramento.
Portieri: Bijlow, Sommariva, Stolz.
Difensori: Drameh, Ehizibue, Klisys, Marcandalli, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli, Vasquez.
Centrocampisti: Amorim, Baldanzi, Ellertsson, Frendrup, Messias, Sow, Traoré, Wiafe.
Attaccanti: Colombo, El Shaarawy, Meichtry, Osmajic, Vitinha.
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