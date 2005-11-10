Ma davvero De Bruyne era stato cercato dalla Juventus prima di firmare per il Napoli?

Kevin De Bruyne sarà uno dei grandi protagonisti della super sfida dell'Allianz Stadium di questa sera. Il belga dopo un avvio di stagione claudicante, anche per colpa di un ritardo di preparazione post Mondiale, adesso sta bene fisicamente e mentalmente e sta mettendo in mostra tutto il meglio del suo repertorio con la maglia del Napoli. Per capirlo basta guardare le ultime prestazioni agli ordini di Massimiliano Allegri, siano esse giocate da trequartista o da regista.

La Juventus si era interessata

Un De Bruyne che vorrà proseguire su questa direzione anche contro la Juventus, squadra che fra maggio e giugno del 2025 aveva sondato il suo profilo. All'epoca De Bruyne aveva annunciato il suo addio a parametro zero al Manchester City e i bianconeri erano fra le decine di società interessate a lui. Oltre al Napoli che si è mosso per tempo, c'erano anche big estere, altre di Premier League, squadre arabe e di MLS. Un sondaggio e poco più, anche perché i dirigenti fin da subito avevano capito come la sua scelta stesse andando in una direzione ben precisa.

Il Napoli aveva già messo la freccia

Alla fine tutti sappiamo com'è andata, col campione belga che ha scelto il progetto Napoli con Antonio Conte alla guida. Col Napoli, ricordiamo, De Bruyne ha firmato un contratto di due anni, quindi fino al giugno del 2027, con opzione in mano alla società per un rinnovo annuale, fino al giugno del 2028. In attesa di capire come andrà la storia a fine stagione, De Bruyne ha voglia di continuare a incidere. A cominciare proprio dalla sfida di questa sera allo Stadium.