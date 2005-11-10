Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Avellino-Pisa: al Partenio match tra due pretendenti alla promozione

autore
William Scuotto
Oggi alle 06:12Serie B
autore William Scuotto
01.11.2026 06:12Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver totalizzato solo due punti nelle ultime tre partite, l’Avellino di Nesta ospita quest’oggi al Partenio un’altra squadra con grandi ambizioni di questo campionato di Serie B, ovvero il Pisa Paolo Bianco. I toscani, infatti, sono quinti con tre punti di vantaggio rispetto ai biancoverdi. I nerazzurri arrivano a questa gara dal pareggio roboante per 3-3 contro lo schiacciasassi Palermo. L’arbitro dell’incontro tra questi due top team sarà Bonacina, mentre il VAR sarà Camplone.

COME ARRIVA L’AVELLINO -

Come detto, gli irpini hanno totalizzato solo due punti: pareggi in trasferta contro Cesena e Virtus Entella e il ko casalingo contro il Padova. Gli irpini, ovviamente, hanno dunque la voglia di ottenere un successo, che consentirebbe un grandissimo salto in classifica. Lo stesso Alessandro Nesta ha confermato in conferenza stampa la voglia di riscatto dei suoi: “Mi aspetto che la squadra capisca che questo è il momento in cui bisogna spingere. Il Pisa è forte, ma dobbiamo metterli in difficoltà sin da subito”. Il tecnico romano, dunque, dovrebbe confermare il 3-5-2. Davanti confermata la coppia formata da Cheddira e Russo, mentre il centrocampo ci sono due dubbi: Missori-Adamo e Maggio-Palumbo. Palmiero, Besaggio e Moruzzi confermati titolari.

COME ARRIVA IL PISA -

I toscani, dopo lo scoppiettante pareggio contro il pareggio, hanno di fronte a loro un altro match molto insidioso. Anche se in caso di vittoria, il Pisa punterebbe davvero alle primissime posizioni della graduatoria. Anche se Paolo Bianco, esattamente nella classica conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato la forza dell’Avellino: “Ci aspetta un match molto difficile, ma siamo pronti. Abbiamo intrapreso una strada che vogliamo continuare”. I toscani dovrebbero scendere sul campo del Partenio con il 3-4-2-1, dove Angori Primasso e Bozhinov formeranno il terzetto difensivo davanti a Confente. I due in mezzo al campo ci saranno Loyola e Correia, mentre le corsie saranno occupate da Kerus e Zanon. Dietro a Pittarello ci saranno Moreo e Marras.

Articoli correlati

Immagine news 1
Avellino, Nesta: "Il problema è stato il mercato. Cheddira? È fortissimo se servito in un certo modo"
Immagine news 2
Serie B, 10ª giornata: torna Arezzo-Ascoli, e anche Pagliuca in panchina. La guida completa
Immagine news 3
Non serve fare rumore per farsi notare. La silenziosa ascesa del Ds del Treviso Strano

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
06:29 Serie B
Serie B, Palermo-Vicenza: la corazzata di Inzaghi tenta la prima fuga stagionale
Immagine news 2
06:18 Serie B
Serie B, Empoli-Juve Stabia, al Castellani in palio importanti punti salvezza
Immagine news 3
06:12 Serie B
Serie B, Avellino-Pisa: al Partenio match tra due pretendenti alla promozione
Immagine news 4
06:06 Serie B
Serie B, Arezzo-Ascoli: Bucchi a caccia di riscatto, Tomei per continuare a stupire
Ieri
Immagine news 5
23:18 Serie B
Sampdoria, D'Angelo: "Vittoria di grande personalità e cuore"
Immagine news 6
23:12 Serie B
Virtus Entella, Chiappella: "Dal gol subito è stata una brutta partita"
Immagine news 7
22:34 Serie B
Empoli-Juve Stabia, i convocati di De Giorgio: tre gli indisponibili
Immagine news 8
22:19 Serie B
Cremonese, Lordkipanidze: "Giocare allo Zini è un'emozione unica"
Immagine editoriale di Luca Calamai
Chivu cosa hai combinato? Un derby senza la vera Inter. E se Cardinale avesse ragione? Ci sono tracce di scudetto in questo Milan. Gasp ha costruito una macchina da gol.. Palladino l'incompreso
Primo piano
Immagine top news n.0 L'ennesimo derby vinto dal Milan: Moreira condanna l'Inter alla prima sconfitta in Serie A
Immagine top news n.1 È uno Juve-Napoli da destini forti. Allegri non si fida, Spalletti: "Non devo essere ovattato"
Immagine top news n.2 La Roma passeggia sull'Udinese: finisce 5-2 per i giallorossi e la panchina di Runjaic scotta
Immagine top news n.3 Inter, Chivu: "Fa male, ma non è tutto da buttare. Serve umiltà, va ritrovata la fame"
Immagine top news n.4 Gioia Cardinale dopo Milan-Inter: "Mi viene da piangere, la migliore serata. Ci costruiremo sopra"
Immagine top news n.5 Milan-Inter 3-1, le pagelle: Moreira da fenomeno, come Modric. Chivu, ma le punte?
Immagine top news n.6 Udinese, Runjaic sempre più a rischio. Zanetti e D'Aversa alternative credibili
Immagine top news n.7 La Roma fa vedere le streghe all'Udinese: manita giallorossa (2-5), notte fonda per i friulani
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.4 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Un'Inter smarrita e improvvista. Chivu combina guai con la formazione e il Milan ringrazia
Immagine box news Serie A Oggi o mai più: Spalletti si gioca la panchina e cambia ancora modulo
Immagine box news Serie A Roma straripante: 2-5 all’Udinese. Ora la testa può andare a Manchester
Immagine box news Serie A Lazio, un primato atteso sedici anni: Gattuso però ha nel mirino solo i 40 punti
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 ottobre
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti: "Questo ritiro è utile, ma quando non sono felice ho voglia di famiglia"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, Palermo-Vicenza: la corazzata di Inzaghi tenta la prima fuga stagionale
Immagine box news Serie B Serie B, Empoli-Juve Stabia, al Castellani in palio importanti punti salvezza
Immagine box news Serie B Serie B, Avellino-Pisa: al Partenio match tra due pretendenti alla promozione
Immagine box news Serie B Serie B, Arezzo-Ascoli: Bucchi a caccia di riscatto, Tomei per continuare a stupire
Immagine box news Serie B Sampdoria, D'Angelo: "Vittoria di grande personalità e cuore"
Immagine box news Serie B Virtus Entella, Chiappella: "Dal gol subito è stata una brutta partita"
Serie C
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè: "Primo tempo brutto, troppi infortuni. Valutiamo il cambio modulo"
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini: "Dobbiamo marcare il territorio e dimostrare chi vogliamo essere"
Immagine box news Serie C Reggiana, Cavaliere: "Il paragone con Pio Esposito mi onora, che emozione il gol"
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, preso Salvatore Boccia: contratto annuale per il difensore
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser dopo il successo sulla Samb: "Bisognava ripartire e non era semplice"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati delle 17:30: vince l'Alcione, pari tra Perugia Grosseto
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Inter, notte da brividi: chi farà lo scherzetto nel derby?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, al via quest'oggi la 5ª giornata: lunedì l'atteso derby Fiorentina-Juventus
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
1 novembre 1997, la Lazio domina il derby in dieci contro undici per 84 minuti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano