Serie B, Avellino-Pisa: al Partenio match tra due pretendenti alla promozione

Dopo aver totalizzato solo due punti nelle ultime tre partite, l’Avellino di Nesta ospita quest’oggi al Partenio un’altra squadra con grandi ambizioni di questo campionato di Serie B, ovvero il Pisa Paolo Bianco. I toscani, infatti, sono quinti con tre punti di vantaggio rispetto ai biancoverdi. I nerazzurri arrivano a questa gara dal pareggio roboante per 3-3 contro lo schiacciasassi Palermo. L’arbitro dell’incontro tra questi due top team sarà Bonacina, mentre il VAR sarà Camplone.

COME ARRIVA L’AVELLINO -



Come detto, gli irpini hanno totalizzato solo due punti: pareggi in trasferta contro Cesena e Virtus Entella e il ko casalingo contro il Padova. Gli irpini, ovviamente, hanno dunque la voglia di ottenere un successo, che consentirebbe un grandissimo salto in classifica. Lo stesso Alessandro Nesta ha confermato in conferenza stampa la voglia di riscatto dei suoi: “Mi aspetto che la squadra capisca che questo è il momento in cui bisogna spingere. Il Pisa è forte, ma dobbiamo metterli in difficoltà sin da subito”. Il tecnico romano, dunque, dovrebbe confermare il 3-5-2. Davanti confermata la coppia formata da Cheddira e Russo, mentre il centrocampo ci sono due dubbi: Missori-Adamo e Maggio-Palumbo. Palmiero, Besaggio e Moruzzi confermati titolari.

COME ARRIVA IL PISA -



I toscani, dopo lo scoppiettante pareggio contro il pareggio, hanno di fronte a loro un altro match molto insidioso. Anche se in caso di vittoria, il Pisa punterebbe davvero alle primissime posizioni della graduatoria. Anche se Paolo Bianco, esattamente nella classica conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato la forza dell’Avellino: “Ci aspetta un match molto difficile, ma siamo pronti. Abbiamo intrapreso una strada che vogliamo continuare”. I toscani dovrebbero scendere sul campo del Partenio con il 3-4-2-1, dove Angori Primasso e Bozhinov formeranno il terzetto difensivo davanti a Confente. I due in mezzo al campo ci saranno Loyola e Correia, mentre le corsie saranno occupate da Kerus e Zanon. Dietro a Pittarello ci saranno Moreo e Marras.