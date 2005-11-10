Ravenna, Mandorlini: "Stanco di sentire che le delusioni debbano dare una carica in più"
Andrea Piras
In vista della gara contro il Pineto, il tecnico del Ravenna Andrea Mandorlini ha parlato in conferenza stampa: "Non parlerei di voltafaccia. Nel calcio ne ho viste tante e possono succedere cose incredibili. Ho citato anche l'Arsenal proprio perché questo sport è fatto così. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi, perché la squadra aveva fatto tantissimo. Ultimamente gli episodi non ci stanno aiutando, anche se in alcune situazioni ci abbiamo messo del nostro. Quando però crei così tanto e giochi una partita di quel livello, è inevitabile che rimanga l'amarezza. Ormai non si può tornare indietro, bisogna accettarlo.
Come dicevo prima, il calcio è imprevedibile. L'Arsenal è stata eliminata ai rigori da una squadra di categoria inferiore: succede. Quello che mi resta è la prestazione. Non ricordo molte partite in cui abbiamo creato così tante occasioni contro una squadra della nostra stessa categoria. È il bello del calcio: le partite possono cambiare nel giro di pochi minuti. Abbiamo commesso degli errori e loro sono stati bravi a sfruttarli. Non ci gira nemmeno tutto per il verso giusto, basti pensare ai rigori e a certi episodi. Ma va accettato. Forse era un impegno che, alla lunga, era meglio non avere. Mi è dispiaciuto uscire dalla Coppa Italia, ma i nostri obiettivi sono altri.
"Sinceramente sono stanco di sentire che le delusioni debbano necessariamente dare una carica in più. Dobbiamo prendere spunto soprattutto da ciò che facciamo bene. E di cose positive ne abbiamo fatte tante. Anche dopo la sconfitta in inferiorità numerica abbiamo reagito benissimo contro lo Spezia e abbiamo disputato una partita importante a Pesaro. Adesso c'è il Pineto. Hanno cambiato allenatore da poco e sono una squadra difficile da affrontare: si chiudono bene e ripartono, come fanno molte squadre del campionato. Ogni partita ha la sua storia e noi dobbiamo pensare soltanto a questa".