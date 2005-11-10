Pineto, Bruno spegne l'effetto Ronaldinho: "Solo promozione, non inciderà in campo"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Pineto Alessandro Bruno ha parlato della gara contro il Ravenna: "Abbiamo preparato alcune soluzioni, come facciamo sempre. Adesso spetterà a noi riuscire a metterle in pratica. Il Ravenna è una squadra che ha valori importanti in tutti i reparti e, come ho detto ai ragazzi, servirà una grandissima prestazione per portare a casa un risultato positivo. Onestamente non vedo molti punti deboli in questa squadra. Noi dovremo fare leva sulle nostre qualità, sulla nostra ferocia agonistica e sulla nostra cattiveria sportiva, cercando di metterli in difficoltà e di tornare a casa con qualcosa di importante".

Cosa rende il Ravenna, insieme allo Spezia, una delle principali favorite del girone?

"Ha un organico fortissimo. Dal mio punto di vista dispone addirittura di due squadre. Molti dei giocatori che oggi trovano meno spazio sarebbero titolari in qualsiasi altra formazione di vertice, e probabilmente anche in categorie superiori. È una squadra costruita con caratteristiche diverse e complementari, che le permettono di avere tante soluzioni. Proprio per questo, a tratti, diventa quasi ingiocabile. Per noi sarà una partita molto difficile, ma in campo si gioca sempre undici contro undici e cercheremo di metterli in difficoltà con le nostre armi".

Le è dispiaciuto non affrontare Ronaldinho?

"Ronaldinho non ha certo bisogno di presentazioni: è stato un grandissimo campione. Credo però che tutta questa situazione sia legata soprattutto a un aspetto promozionale e mediatico, più che a ciò che potrà incidere realmente sul campo".