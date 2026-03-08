Sampdoria, riflessioni sul futuro di Gregucci dopo il pesante ko con il Frosinone
Sono in corso valutazioni sul futuro della panchina della Sampdoria dopo la pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Frosinone.
Come riportato da Sky Sport, l'attuale tecnico Angelo Gregucci, assente nella trasferta di Frosinone - così come nella precedente gara a Castellammare di Stabia - a causa di un problema di salute, è a rischio esonero. Oggi in panchina, con una deroga speciale, è andato il vice Salvatore Foti, anche lui al momento al rischio.
Dopo il triplice fischio finale, inoltre, nessun tesserato della Sampdoria si è presentato ai microfoni per commentare la partita, segnale evidente del momento delicato che sta attraversando il club.
Il successo manca ormai da quattro partite e i blucerchiati occupano attualmente il 16° posto in classifica in Serie B, con 30 punti conquistati in 29 giornate. Un dato che richiama alla mente un precedente poco rassicurante. Nella stagione 2024/2025, infatti, la Sampdoria si trovava esattamente con lo stesso bottino di punti a questo punto del campionato. Un’annata che si concluse, almeno sul campo, con la retrocessione in Serie C.