Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sampdoria, il giorno dopo l'ennesima delusione: giornata decisiva per lo staff tecnico?

Sampdoria, il giorno dopo l'ennesima delusione: giornata decisiva per lo staff tecnico?TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Andrea Piras
Oggi alle 08:11Serie B
Andrea Piras

Una sconfitta che non ammette repliche. La Sampdoria affonda nel pomeriggio di ieri allo "Stirpe" contro un Frosinone superiore in tutto e per tutto. La squadra di Alvini lotta per traguardi diametralmente opposti rispetto ai blucerchiati ma certamente la prova mostrata in campo da Brunori e compagni non è stata sufficiente. E la dimostrazione è stata la contestazione da parte degli oltre 700 cuori sampdoriani che hanno raggiunto la città laziale da Genova e sono rimasti ovviamente scontenti di quanto visto, o meglio non visto sul campo.

Oggi la ripresa
Il pullman ha raggiunto nella tarda serata il centro sportivo "Gloriano Mugnaini" fra i lampeggianti blu della Digos e di una camionetta della polizia e da oggi si tornerà al lavoro in vista di un altro match difficilissimo contro il Venezia sabato prossimo al "Ferraris". Da capire quale sarà la situazione dello staff tecnico, la sensazione è che si potrebbe (condizionale d'obbligo) arrivare ad un cambio in breve tempo.

Giornata decisiva per la panchina?
Sono ore di riflessione per la società che sta pensando anche ad un possibile avvicendamento. Potrebbe essere oggi una giornata decisiva per le sorti della Sampdoria, sempre più risucchiata nella zona playout della classifica con la piazza che, esasperata dai continui risultati negativi degli ultimi anni, chiede un cambio di rotta immediato.

Articoli correlati
Samp divisa sul cambio in panchina, ma Manfredi sogna di riportare in Italia Mancini:... Samp divisa sul cambio in panchina, ma Manfredi sogna di riportare in Italia Mancini: il punto
Serie B, la classifica marcatori: vola Pohjanpalo. Di Nardo sfonda il muro della... Serie B, la classifica marcatori: vola Pohjanpalo. Di Nardo sfonda il muro della doppia cifra
Il punto sulla B: trema l'Empoli, Sampdoria in crisi. Pescara da applausi, Bari ko... Il punto sulla B: trema l'Empoli, Sampdoria in crisi. Pescara da applausi, Bari ko
Altre notizie Serie B
Alex Schwazer al SudTirol: "Lavoro per far migliorare aspetti legati alla corsa e... Alex Schwazer al SudTirol: "Lavoro per far migliorare aspetti legati alla corsa e capacità di recupero"
L'effetto Insigne si fa sentire. Il Pescara è tornato pienamente in corsa per la... L'effetto Insigne si fa sentire. Il Pescara è tornato pienamente in corsa per la salvezza
Samp divisa sul cambio in panchina, ma Manfredi sogna di riportare in Italia Mancini:... Samp divisa sul cambio in panchina, ma Manfredi sogna di riportare in Italia Mancini: il punto
Catanzaro-Empoli, polemiche sul gol decisivo. Calvarese: “Tocco di Pittarello non... Catanzaro-Empoli, polemiche sul gol decisivo. Calvarese: “Tocco di Pittarello non punibile”
Serie B, la classifica marcatori: vola Pohjanpalo. Di Nardo sfonda il muro della... Serie B, la classifica marcatori: vola Pohjanpalo. Di Nardo sfonda il muro della doppia cifra
Sampdoria, il giorno dopo l'ennesima delusione: giornata decisiva per lo staff tecnico?... Sampdoria, il giorno dopo l'ennesima delusione: giornata decisiva per lo staff tecnico?
Il punto sulla B: trema l'Empoli, Sampdoria in crisi. Pescara da applausi, Bari ko... Il punto sulla B: trema l'Empoli, Sampdoria in crisi. Pescara da applausi, Bari ko
Bari, Di Cesare rivela: "Valutiamo la possibilità di andare in ritiro" Bari, Di Cesare rivela: "Valutiamo la possibilità di andare in ritiro"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
3 "Mi ha chiamato traditore 50 volte, perché?": Mourinho sulla lite con Lucho Gonzalez
4 Inter, Chivu: "In attacco potevamo e dovevamo fare meglio, con l'Atalanta è da vincere"
5 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Bisogna ringraziare Allegri! Lo spiraglio c'è, anche se sia Max che il Milan dicono di no
Immagine top news n.1 Inter, il derby è un incubo: Chivu vede ancora lo scudetto, ma il Milan ora spera
Immagine top news n.2 Vlahovic-Juventus, scatto per il rinnovo: Ristic è già arrivato a Torino
Immagine top news n.3 Il Milan accorcia sull'Inter, il Como sogna. Colpo Lecce: la classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.4 Il Milan non lo dice, ma ha riaperto la lotta Scudetto: derby contro l'Inter deciso da Estupinan
Immagine top news n.5 Tre punti d'oro per il Genoa: 2-1 alla Roma che sente il fiato sul collo di Como e Juventus
Immagine top news n.6 Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan disegno divino e di Allegri, Chivu deve arrendersi
Immagine top news n.7 Allegri non sbaglia un colpo: Milan mai ko con le big. Doppio 1-0 all'Inter e cinque vittorie su nove
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, dal riscatto di Boga al rinnovo di K. Thuram: l'agente è lo stesso, le cifre
Immagine news Serie A n.2 Serena difende Pio Esposito dopo il derby: "Non è un attaccante universale, non si inventa gol da solo"
Immagine news Serie A n.3 Garlando: "Tutti aspettavano lo straripante Dimarco e ha fatto la storia Estupinan"
Immagine news Serie A n.4 Milan-Inter, la moviola di Calvarese: "Mano di Ricci? Tre motivi per cui non è rigore"
Immagine news Serie A n.5 Fortezza "Ferraris": il Genoa nel 2026 ha riscoperto il suo campo di casa, 13 punti in 6 gare
Immagine news Serie A n.6 Doveri promosso: per la Gazzetta il braccio di Ricci è considerato in dinamica non punibile
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Alex Schwazer al SudTirol: "Lavoro per far migliorare aspetti legati alla corsa e capacità di recupero"
Immagine news Serie B n.2 L'effetto Insigne si fa sentire. Il Pescara è tornato pienamente in corsa per la salvezza
Immagine news Serie B n.3 Samp divisa sul cambio in panchina, ma Manfredi sogna di riportare in Italia Mancini: il punto
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Empoli, polemiche sul gol decisivo. Calvarese: “Tocco di Pittarello non punibile”
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica marcatori: vola Pohjanpalo. Di Nardo sfonda il muro della doppia cifra
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, il giorno dopo l'ennesima delusione: giornata decisiva per lo staff tecnico?
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, vittoria e polemiche: tifosi contro Capomaggio e Golemic. Arechi deserto
Immagine news Serie C n.2 'E venne il giorno'. Il TFN si pronuncerà sul futuro del Trapani: ipotesi esclusione concreta
Immagine news Serie C n.3 Serie C, prosegue la 31ª giornata: ben sei posticipi in programma oggi
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Voca: "Ci adattiamo per la squadra. Punto importante su un campo difficile"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 31ª giornata: il Gubbio vince il derby con la Ternana, colpo salvezza della Cavese
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Sambenedettese, Potenza e Benevento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”