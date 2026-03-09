Sampdoria, il giorno dopo l'ennesima delusione: giornata decisiva per lo staff tecnico?

Una sconfitta che non ammette repliche. La Sampdoria affonda nel pomeriggio di ieri allo "Stirpe" contro un Frosinone superiore in tutto e per tutto. La squadra di Alvini lotta per traguardi diametralmente opposti rispetto ai blucerchiati ma certamente la prova mostrata in campo da Brunori e compagni non è stata sufficiente. E la dimostrazione è stata la contestazione da parte degli oltre 700 cuori sampdoriani che hanno raggiunto la città laziale da Genova e sono rimasti ovviamente scontenti di quanto visto, o meglio non visto sul campo.

Oggi la ripresa

Il pullman ha raggiunto nella tarda serata il centro sportivo "Gloriano Mugnaini" fra i lampeggianti blu della Digos e di una camionetta della polizia e da oggi si tornerà al lavoro in vista di un altro match difficilissimo contro il Venezia sabato prossimo al "Ferraris". Da capire quale sarà la situazione dello staff tecnico, la sensazione è che si potrebbe (condizionale d'obbligo) arrivare ad un cambio in breve tempo.

Giornata decisiva per la panchina?

Sono ore di riflessione per la società che sta pensando anche ad un possibile avvicendamento. Potrebbe essere oggi una giornata decisiva per le sorti della Sampdoria, sempre più risucchiata nella zona playout della classifica con la piazza che, esasperata dai continui risultati negativi degli ultimi anni, chiede un cambio di rotta immediato.