Sampdoria, Federclubs all'attacco: "Ennesima pagina ingloriosa. Cedete la società"

"Ancora feriti per l’ennesima pagina ingloriosa, scritta - come previsto - da una proprietà indegna della nostra maglia, come tifosi siamo pronti ancora una volta a impugnare le bandiere blucerchiate”. Inizia così il comunicato della Federclubs, l’associazione che riunisce tutti i club dei tifosi della Sampdoria, pubblicato in vista della sfida casalinga contro il Venezia nel prossimo turno di campionato in cui si muovono nuove critiche nei confronti della società.

“Urleremo con tutta la nostra voce l’amore che ci lega alla Sampdoria e la nostra rabbia nei confronti di chi la sta, da troppo tempo, calpestando.- si legge ancora - Siamo di fronte a un film già visto, oggi ci ritroviamo nella stessa situazione a causa dell’improvvisazione di una dirigenza che ha sbagliato ancora troppe scelte. I tifosi della Samp ci sono e ci saranno sempre ma ora basta: chiediamo il passaggio del club a un’altra proprietà, non meritiamo di soffrire in questo modo”.

A riaccendere la contestazione la gestione della panchina con l’esonero del duo Gregucci-Foti, che comunque aveva risollevato la squadra, con la nomina ad interim (per tre giornate) di Attilio Lombardo con sullo sfondo le trattative per Beppe Iachini e, in seconda battuta, Guido Pagliuca per chiudere la stagione.