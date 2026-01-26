TMW Iachini: "Nessun presidente ha fatto quello che ha fatto Commisso in così poco a Firenze"

"Ero molto legato a lui. Sono arrivato dopo poco tempo che era a Firenze dopo il cambio di proprietà, c'erano tante difficoltà. Abbiamo fatto una grande rimonta con tante difficoltà e lui ha sempre espresso di grande affetto nei miei confronti, si rivedeva un po' in me". Giuseppe Iachini ricorda così ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, Rocco Commisso, suo ex presidente, in occasione della Messa in suo suffragio: "Diceva che ero un lavoratore, una persona onesta. Poi disse che bisognava facessero una statua in mio onore (sorride, ndr). Ci siamo voluti tanto bene, era una persona vera, attaccatissimo alla città, è un peccato che se ne sia andato così presto perché avrebbe voluto fare ancora tanto per la Fiorentina".

Qual è il ricordo più bello legato a lui che le viene in mente?

"Ce ne sono tanti, abbiamo fatto molti pranzi e molte cene insieme. Trasferiva sempre tante cose positive, diceva che dormiva tranquillo quando c'ero io al campo. Mi piace ricordare la sua felicità quando si vinceva, era un qualcosa di speciale per lui e io ci tenevo tanto. È venuto dal niente, è andato via presto dall'Italia, poi è tornato in questo modo, era innamorato di Firenze".

È stato senza dubbio un personaggio di rilievo.

"In così poco tempo nessun presidente ha mai fatto quello che ha fatto lui qui, c'è chi ci ha messo 18 anni per vincere qualcosa, il calcio non è così semplice. Aveva voglia di regalare qualcosa alla città, non c'è riuscito fino in fondo ed è un grande rammarico, però lo portiamo sempre nel cuore".