TMW Sampdoria, ecco il via libera del club per il rinnovo di Francesco Conti: i dettagli

Giunge al termine la telenovela per il rinnovo di Francesco Conti in casa Sampdoria. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il centrocampista ha rinnovato fino al 30 giugno 2030. Per la fumata bianca mancava solamente l'ok definitivo da parte della proprietà dopo che l'agente del giocatore, Paolo Bordonaro, assieme al direttore sportivo Andrea Mancini avevano trovato l'intesa. Via libera arrivato in questi minuti.

Tutti contenti insomma, visto che la volontà del giocatore e del suo agente sono apparse fin da subito chiare, sul fatto di voler continuare in blucerchiato anche dopo la scadenza del prossimo 30 giugno. Così come chiara era la volontà di Mancini di proseguire assieme, vista la stima per il ragazzo classe 2004.

Si spengono dunque anche i rumor di mercato attorno al nome di Conti. Alcune squadre avevano già manifestato interesse più o meno direttamente nel caso fosse finito con il liberarsi a parametro zero fra qualche mese. Fra le altre, Empoli, Cesena, Spezia e anche Padova non erano indifferenti alla sua crescita, così come un paio di squadre in Serie A. Uno scenario però mai approfondito, visto che giocatore e club volevano giungere ad una quadra. Si attende dunque solamente la finalizzazione degli aspetti formali e l'annuncio da parte del club per il suo rinnovo fino al 2030.