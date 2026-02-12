Empoli, la vittoria manca da cinque turni. Ma al 'Castellani' addirittura da novembre

Un'illusione. Questo è stato, ieri, il gol di Matteo Lovato, che ha momentaneamente fatto credere all'Empoli di poter portare a casa la vittoria, prima che la Juve Stabia uscisse fuori e ribaltasse il risultato della 24ª giornata del campionato di Serie B, sfruttando quelle fragilità - anche mentali - che la formazione di mister Alessio Dionisi sta ormai mostrando da un po' di tempo, e che vanno a unirsi a anche a una gestione tattica che all'esterno, alle volte, lascia qualche perplessità.

L'ultimo successo che si registra da parte dei toscani risale ormai a un mese fa, a quel 10 gennaio che vide i toscani corsari sul campo del Cesena: una gara che aveva lasciato ben sperare, ma che invece è stata solo una situazione forse temporanea. Perché sono poi seguite quattro sconfitte e un pareggio. Ma c'è anche un altro dato molto preoccupante, quello delle vittoria tra le mura amiche del 'Carlo Castellani': il successo interno, infatti, manca dal 29 novembre scorso, quando gli azzurri asfaltarono il Bari. Un secco 5-0 il finale di gara.

Adesso anche la classifica è ostica, perché la zona playout è distante solo quattro punti. La Reggiana è infatti la prima formazione invischiata nella zona spareggi, e sarà proprio il prossimo avversario dell'Empoli. Quanto tre punti facciano la differenza, non c'è neppure bisogno di spiegarlo.