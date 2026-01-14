Sampdoria, primo allenamento per Palma coi compagni. Differenziato per Riccio e Ricci

Dopo aver svolto le visite mediche in mattinata e messo la firma sul contratto per il difensore Matteo Palma, arrivato in prestito dall’Udinese, c’è stato anche il primo incontro con lo staff tecnico di Angelo Gregucci e Salvatore Foti e i nuovi compagni. Il classe 2008 infatti ha svolto il suo primo allenamento con la maglia blucerchiata in vista del derby con la Virtus Entella.

Questo il comunicato del club:

"Mattutino a Bogliasco per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della sfida con la Virtus Entella, in programma venerdì sera (ore 20.30) al “Ferraris”. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, Angelo Gregucci e staff hanno sottoposto la squadra ad una seduta a base di esercitazioni tattiche sul campo superiore del “Mugnaini”. Prima con i compagni per l’ultimo arrivato Matteo Palma. Lavori differenziati sul campo per Matteo Ricci e Alessandro Riccio. Domani, giovedì, è in programma al mattino la rifinitura, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore".