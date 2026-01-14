TMW Sampdoria, Palma ha firmato il contratto in sede: ora il primo allenamento

Nuovo difensore per la Sampdoria. Matteo Palma si appresta a diventare un nuovo giocatore blucerchiato. Il classe 2008, arrivato in città nella serata di ieri, ha lasciato pochi istanti fa la sede di Bogliasco dopo aver firmato il contratto che lo legherà per i prossimi sei mesi alla società doriana. Ultimate le questioni burocratiche, il centrale in arrivo dall'Udinese si recherà al centro sportivo "Gloriano Mugnaini" per unirsi ai suoi nuovi compagni che stanno preparando il derby ligure di venerdì sera contro l'Entella al "Ferraris".

Otto presenze in stagione

Difensore centrale forte fisicamente ha disputato già cinque presenze nella Serie A attuale e tre da titolare in Coppa Italia. Può ricoprire il ruolo di centrale difensivo sia nella retroguardia a tre, scherma utilizzato dai blucerchiati in questo momento, sia in quella a quattro. Arriverà all'ombra della Lanterna con la formula del prestito secco e tanta voglia di mettersi in mostra per crescere ancora.

La situazione di Viti

I movimenti di mercato della Sampdoria non si fermano però soltanto a Palma. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi circa la situazione di Matteo Viti. Il difensore di proprietà del Nizza, e reduce dal prestito alla Fiorentina, ha dato il suo ok al trasferimento in Liguria, adesso si tratta di chiudere gli ultimi dettagli per un altro rinforzo per Gregucci e Foti.