Palermo-Sampdoria sarà, anche, Pohjanpalo-Coda

Palermo in serie OK quando ospita la Sampdoria dal 2008-2009. Allora terminò col punteggio di 2-2: Miccoli all’8’, Succi al 42’, Pazzini al 45’, Stankevicius al 58’. La striscia utile racconta di 4 vittorie e 6 pareggi.

L’ultimo segno 2 in schedina?

Nel corso del 2007-2008, quando arrivò uno 0-2: Cassano al 61’ e Maggio al 76’. Questo è stato anche il più recente incrocio con i rosanero a secco di marcature.

Ma restando in tema di precedenti colpisce un altro dato. Delle ultime 10 vittorie che rintracciamo ben 8 sono arrivate col punteggio di 2-0 (6 per i siciliani, 2 per i liguri). Fanno eccezione il 3-0 del 2010-2011 e l’1-0 del 1979-1980.

Complessivamente ammontano a 35 gli incontri disputati: 15 vittorie rosanero, 16 pari, 4 successi blucerchiati, 49 gol marcati dai padroni di casa contro le 25 reti fatte dagli ospiti. Pertanto… i ragazzi di mister Inzaghi sono a meno uno dai 50 centri casalinghi alla Sampdoria in campionato, A più B.

Da segnalare, per chiudere, i 2 precedenti Palermo-Sampdoria alla 16esima giornata: nel 1980-1981, 1-1 in cadetteria; nel 1962-1963, 1-1 nel massimo torneo (entrambi i march però furono giocati nel mese di gennaio).

La situazione in classifica.

Palermo con 26 punti (7V – 5X – 3P con 24GF e 11GS), 15 dei quali al Barbera – Favorita (4V – 3X – 1P con 15GF e 5GS). Sampdoria che si trova a 13 (3V – 4X – 8P con 15GF e 22GS), soltanto 2 lontano dal Ferraris (0V – 2X – 5P con 5GF e 13GS).

Attenzione però… costruendo una classifica ripartendo dallo 0-0 dopo l’intervallo, i rosanero sarebbero a quota 25, mentre i blucerchiati a 21.

Ma l’incrocio vivrà anche della sfida fra Joel Pohjanpalo (6 centri negli ultimi 3 turni, 10 da agosto in poi) e Massimo Coda (3 reti fra 13esima e 15esima giornata, 7 dall’avvio del torneo). Entrambi vantano 3 gol decisivi in questo campionato. Soprattutto, il finlandese viaggia a un ritmo di una marcatura ogni 142 minuti circa, l’italiano ogni 168.

TUTTI I PRECEDENTI A PALERMO (SERIE A E SERIE B)*

35 incontri disputati

15 vittorie Palermo

16 pareggi

4 vittorie Sampdoria

49 gol fatti Palermo

25 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A PALERMO IN CAMPIONATO

Palermo-Sampdoria 1-1, 11° giornata 1948/1949

L’ULTIMA SFIDA A PALERMO IN CAMPIONATO

Palermo-Sampdoria 1-1, 14° giornata 2024/2025

* Compreso il play-off al termine della stagione 2023/2024.