Coda manda ko la Juve Stabia, l'apertura de Il Secolo XIX: "Alla Samp basta un rigore"
Un gol di Coda permette alla Sampdoria di strappare tre punti pesanti in ottica salvezza contro la Juve Stabia. Il Secolo XIX dedica una parte della sua prima pagina al successo di misura dei blucerchiati nella 13esima giornata di Serie B: "Alla Sampdoria basta un rigore. Primo successo per Gregucci-Foti - titola il quotidiano ligure nel taglio alto -. Contro la Juve Stabia decide Coda: 1-0".
SERIE B, 13ª GIORNATA
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Avellino-Empoli 0-3
17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Padova-Venezia 0-2
9' Busio, 64' [rig.] Yeboah
Bari-Frosinone 2-3
12' Raimondo (F), 21' Verreth, (B), 27' Bracaglia (F), 41' Ghedjemis (F), 45'+3 Castrovilli (B)
Mantova-Spezia 4-1
5' Aurelio (S), 33' Ruocco (M), 58' Cella (M), 81' e 90'+2 Marras (M)
Modena-Sudtirol 0-0
Monza-Cesena 1-0
37' Obiang
Sampdoria-Juve Stabia 1-0
58' [rig.] Coda
CLASSIFICA
Monza 29
Modena 26
Frosinone 25
Cesena 23
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17*
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Padova 14
Südtirol 13
Bari 13*
Sampdoria 10
Pescara 9
Spezia 8
*una partita in meno
