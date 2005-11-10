Sampdoria, il sintetico è un tabù: a Carrara per spezzare la maledizione

Il sintetico continua a rappresentare un ostacolo per la Sampdoria. In vista della trasferta di Carrara, i blucerchiati sono chiamati a sfatare un tabù che va ben oltre il campo dei toscani. I numeri raccontano infatti una difficoltà ormai evidente: nelle ultime sette partite disputate su questo tipo di superficie sono arrivati appena due pareggi, entrambi al Menti di Castellammare di Stabia.

Il primo, datato 13 maggio 2025, coincise con la retrocessione sul campo in Serie B, poi evitata ai playout grazie alla penalizzazione del Brescia. Una serata rimasta impressa soprattutto per l'incredibile occasione fallita da Niang, ancora oggi un incubo per molti tifosi. Il secondo pareggio, il 4 marzo 2026, arrivò invece al termine di un finale movimentato, con Di Pardo a firmare l'1-1 nei minuti di recupero.

Le sconfitte hanno lasciato conseguenze pesanti. Il ko del 25 aprile 2025 al Dei Marmi fu l'unico della gestione Evani, ma contribuì ad avvicinare la Samp al baratro. Il 3-1 incassato al Sannazzari contro la Virtus Entella, il 17 ottobre 2025, costò invece la panchina a Donati. Un copione simile a quello dell'1-4 di Avellino del 9 ottobre 2026: Fredberg decise di concedere un'altra opportunità a Corradi, prolungando però un'agonia che la successiva sconfitta con l'Arezzo a Marassi avrebbe soltanto concluso. A completare la serie negativa c'è il 2-1 subito ancora al Partenio-Lombardi il 10 gennaio 2026, con Tutino a segno per gli irpini.

Per ritrovare una vittoria in trasferta sul sintetico bisogna tornare alla prima stagione di questo difficile quadriennio. La Samp si impose al Rigamonti di Lecco, contro una squadra ormai praticamente retrocessa, grazie a un gol nel finale di Manuel De Luca.

Trasferte, un rendimento da invertire

Al di là della superficie, i blucerchiati devono cambiare passo lontano da Marassi se vogliono abbandonare le ultime posizioni. Il bilancio è impietoso: appena quattro vittorie nelle ultime 44 trasferte, contro Modena, Cesena e Pescara. In questa stagione sono arrivati soltanto due punti nelle prime sei uscite, grazie ai pareggi per 1-1 con Cesena e Südtirol. Lo riporta Repubblica.