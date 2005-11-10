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Una parata per Stankovic, una di Okoye: ancora 0-0 al 45' fra Venezia e Udinese

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 21:36Serie A
06.11.2026 21:36Serie A
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Finisce 0-0 il primo tempo fra Venezia e Udinese allo stadio Penzo: poche vere occasioni, ma una partita viva e molto tesa.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

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Finisce 0-0 il primo tempo fra Venezia e Udinese allo stadio Penzo. Una parata a testa per Stankovic e Okoye, con i padroni di casa che hanno creato fin qui più presupposti per segnare, senza però riuscire a trovare la giocata giusta. Grossi sprechi per Davis da un lato e Hainaut dall'altro, con l'attaccante che però è stato segnalato in un dubbio fuorigioco.

Le scelte

Nicola rilancia Yeboah al fianco di Adams, in mezzo resta in panchina Busio, spazio a Kike Perez e Basic con Sohm. Zanetti schiera dal primo minuto Solet in difesa e Davis in attacco, entrambi in dubbio alla vigilia.

Più Venezia in avvio

L'avvio vede i padroni di casa tenere il pallino del gioco, con i friulani che pensano prima a chiudere ogni spazio. Chance casuale, ma colossale per Hainaut dopo sei giri di lancetta: un rimpallo fra Kamara e Solet lo manda in porta, Okoye para con un riflesso di piede. Al 19' Juan Jesus è pericoloso di testa dagli sviluppi da corner, poi Mazzocchi va vicino al palo dai 25 metri.

Stankovic reattivo su Ekkelenkamp, Hainaut spreca tutto

Il Venezia cresce e Davis è provvidenziale a murare un tiro a botta sicura di Adams. Yeboah premia la corsa di Basic, che di controbalzo manda alto. Si rivede l'Udinese che dopo la mezz'ora libera al tiro Ekkelenkamp, serve un gran riflesso di Stankovic a evitare il gol. Sarebbe clamoroso il gol sbagliato da Davis da due metri, ma viene segnalato un fuorigioco dubbio dell'attaccante. Nel finale su una smanacciata di Okoye, Hainaut calcia malissimo al volo: aveva la porta spalancata.

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