Bari-Spezia, le formazioni ufficiali: a Moncini risponde il tandem Artistico-Skjellerup

Nella serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 24ª giornata del campionato di Serie B, che si gioca in turno infrasettimanale, e si concluderà poi questa sera con le gare che prenderanno il via alle ore 20:00.

Tra questa, lo scontro salvezza del 'San Nicola', dove si daranno battaglia Bari e Spezia, penultima contro terzultima in classifica.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Pucino; Piscopo, Verreth, Traorè, Dorvàl; Cavuoti, Cuni; Moncini. All.: Longo

SPEZIA (3-4-2-1): Radunovic: Mateju, Hristov, Bonfanti; Vignali, Romano, Bellemo, Comotto, Aurelio; Artistico, Skjellerup. All.: Donadoni.

Di seguito, il punto sul turno:

24ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Sudtirol – Monza 0-0

Mercoledì 11 febbraio 2026

Ore 20.00 - Avellino – Frosinone

Ore 20.00 - Bari – Spezia

Ore 20.00 - Empoli – Juve Stabia

Già giocate

Sampdoria – Palermo 3-3

50' Begic (S), 45'+2 [aut.] Abildgaard (P), 54' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)

Padova - Carrarese 1-0

29' Lasagna

Pescara - Catanzaro 0-2

30' Iemmello, 79' Alesi

Reggiana – Mantova 1-0

9' Charlys

Venezia – Modena 0-2

27' Tonoli, 30' Beyuku

Virtus Entella - Cesena 3-1

26' Karic (E), 52' Cuppone (E), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (E)

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 50

Monza 47*

Frosinone 46*

Palermo 45

Catanzaro 38

Cesena 37

Modena 37

Juve Stabia 35*

Carrarese 30

SudTirol 29*

Padova 29

Empoli 28*

Avellino 28*

Sampdoria 26

Virtus Entella 25

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 21*

Bari 20*

Pescara 15

* una gara in meno