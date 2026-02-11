Bari-Spezia, le formazioni ufficiali: a Moncini risponde il tandem Artistico-Skjellerup
Nella serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 24ª giornata del campionato di Serie B, che si gioca in turno infrasettimanale, e si concluderà poi questa sera con le gare che prenderanno il via alle ore 20:00.
Tra questa, lo scontro salvezza del 'San Nicola', dove si daranno battaglia Bari e Spezia, penultima contro terzultima in classifica.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Pucino; Piscopo, Verreth, Traorè, Dorvàl; Cavuoti, Cuni; Moncini. All.: Longo
SPEZIA (3-4-2-1): Radunovic: Mateju, Hristov, Bonfanti; Vignali, Romano, Bellemo, Comotto, Aurelio; Artistico, Skjellerup. All.: Donadoni.
Di seguito, il punto sul turno:
24ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Sudtirol – Monza 0-0
Mercoledì 11 febbraio 2026
Ore 20.00 - Avellino – Frosinone
Ore 20.00 - Bari – Spezia
Ore 20.00 - Empoli – Juve Stabia
Già giocate
Sampdoria – Palermo 3-3
50' Begic (S), 45'+2 [aut.] Abildgaard (P), 54' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)
Padova - Carrarese 1-0
29' Lasagna
Pescara - Catanzaro 0-2
30' Iemmello, 79' Alesi
Reggiana – Mantova 1-0
9' Charlys
Venezia – Modena 0-2
27' Tonoli, 30' Beyuku
Virtus Entella - Cesena 3-1
26' Karic (E), 52' Cuppone (E), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (E)
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Venezia 50
Monza 47*
Frosinone 46*
Palermo 45
Catanzaro 38
Cesena 37
Modena 37
Juve Stabia 35*
Carrarese 30
SudTirol 29*
Padova 29
Empoli 28*
Avellino 28*
Sampdoria 26
Virtus Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 21*
Bari 20*
Pescara 15
* una gara in meno
