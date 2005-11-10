Lecce, Pierotti si è operato alla caviglia destra: intervento perfettamente riuscito

Già da qualche giorno era notizia nota che il centrocampista offensivo Santiago Pierotti del Lecce si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento chirurgico alla caviglia destra, dopo essersi fratturato il malleolo. L'operazione è avvenuta con successo, come fatto sapere dai pugliesi stessi.

La nota medica del Lecce

Questo il report medico ufficiale dei salentini: "L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Santiago Pierotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico a seguito della frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra. L’intervento, che è stato eseguito dal Prof. Niek Van Dijk e dalla Dott.ssa Giulia Favilli, presso la Casa di Cura Privata San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito".