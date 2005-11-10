Genoa, due sorrisi per De Rossi: recuperati Venturino e Havel, un solo giocatore ai box

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Genoa, due sorrisi per De Rossi: recuperati Venturino e Havel, un solo giocatore ai boxTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 16:30Serie A
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05.11.2026 16:30Serie A
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Arrivano aggiornamenti dall'allenamento di oggi del Genoa. Può sorridere il tecnico rossoblù Daniele De Rossi, perché recupera un paio di giocatori in vista della prossima partita di Serie A, che vedrà il Grifone ospitare il Milan al Ferraris domenica pomeriggio alle ore 15. Rientrano in gruppo i due attaccanti Lorenzo Venturino ed Elias Havel, rimane quindi ai box solamente il giovane Joi Nuredini.
Fonte: Andrea Piras
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